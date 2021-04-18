Кеды – за 50 тысяч, а платье – за 150: Пересильд, Собчак, Бородина дешевых вещей не носят

Дмитрий Дибров с женой Полиной на 3 дня слетал на Мальдивы — на юбилей к другу. Наряды на торжество паре подобрала Полина — белые костюмы из льна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В апреле премьеры, фестивали и прочие светские события у звезд чуть ли не каждый день. Артистки выгуливают обновки, а поклонники тем временем обсуждают их в соцсетях. Мы узнали цены в столичных магазинах на самые обсуждаемые новинки звездного гардероба и рассказываем – куда уместно так наряжаться.

Актриса Юлия Пересильд выгуливает кожаный комбинезон. Фото: видеосервис Start.

На работу и на презентацию

Юлия Пересильд пришла на этой неделе на премьеру сериала «Медиатор» в ультрамодной обновке. Кожаный комбинезон – базовая вещь в гардеробе на этот сезон, здесь еще важен цвет – актуальный серый. Такая модель украшает высоких женщин с идеальной фигурой (как у Пересильд), в противном случае все недостатки окажутся напоказ. Актриса выгуляла комбинезон из овечьей кожи от бренда Alexander Terekhov стоимостью 70 тысяч рублей.

Полина Диброва выбрала костюм, в котором можно летом и в отпуск, и на работу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На отдых

Полина Диброва с мужем Дмитрием Дибровым летала на три дня на Мальдивы – на день рождения к другу семьи. И выгуляла идеальный костюм для отпуска или прогулки в жаркий день 2021-го года. Натуральный лен, свободный крой, вот такие широкие брюки теперь самый модный фасон. Костюм в шоуруме российских дизайнеров Полина купила за 10 тысяч 800 рублей. Заботливая супруга позаботилась о таком же варианте мужского костюма для мужа.

Ксения Бородина гуляет по Москве в очень дорогих вещах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На прогулку

Ксения Бородина на этой уже теплой неделе отправилась на прогулку по Москве в самой модной шляпе этого лета. На телеведущей «Доме-2» панама, кеды и ремешок от Gucci. Эти брендовые недешевые: ремешок — 30 тыс. руб, кеды — 50 тыс. руб, панама — 25 тыс. руб.

Егор Крид в галстуке, который теперь носят главные модники Москвы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На свидание

Егор Крид знает толк в аксессуарах, а они у музыканта дешевыми не бывают. Сейчас Егор щеголяет в галстуке Prada – стоит такой 24 тыс. руб. Именно этот модный аксессуар весны носят и женщины, и мужчины – актуально с пиджаками или бомберами, как у Крида.

Манижа и ее спорт-шик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пикник или на пробежку

Манижа удивила нарядом на музыкальную премию – на красную дорожку она вышла в спортивном комбинезоне за 27 тыс. руб. Этот спорт-шик – коллаборация Adidas и бренда певицы Бейонсе IVY Park. В таком комбинезоне удобно кататься на велосипеде, модничать на пробежке или на пикнике. А вот для торжественных мероприятий стилисты не рекомендуют эту недешевую вещь.

Ксения Собчак в платье модного австралийского дизайнера. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

На торжественное мероприятие

Ксения Собчак в платье австралийского бренда Maticevski провела музыкальную премию. Этот наряд хорош для торжественных выходов в свет – свадьба, юбилей, Большой театр. Платье модное - асимметрия, подчеркнута линия талии, актуальный цитрусовый оттенок. Любые силуэты, напоминающие образы греческих богинь, теперь актуальны и на пляже, и на серьезных мероприятиях. Платье, как у Собчак, можно купить за 150 тыс. руб.