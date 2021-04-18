Россия не влияла на голосование в США. Это сделали другие

Байден ввел санкции в ответ на мнимое вмешательство Москвы в выборы 2020 Фото: REUTERS

Джо Байден объяснил введенные им новые санкции против России тем, что Москва, мол, покусилась на святое: попыталась вмешаться в голосование американских граждан на президентских выборах в США в ноябре 2020 года.

Правда, что за каверзу провернули зловредные русские, не сказано ни полслова. Видать, государственная тайна.

Но был ли мальчик? Ведь, как выясняется, пытаться извне влиять на результат - дело безнадежное. Потому что выборы в США это такой бардак, в котором сам черт ногу сломит. Такой вывод следует из заключения, подготовленного действующим в структуре ОБСЕ Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Бюро представило американцам целый список замечаний, любое из которых вызывает изумление. Ну, например:

- федеральный избирком в стране не действует, так как еще с 2019 года не может собрать кворум. А в большинстве штатов избирательные органы состоят только из назначенцев той партии, которая правит в штате (кстати, именно в «демократических» штатах, где победил Байден, подсчет голосов сопровождался наиболее громкими скандалами);

- более, чем в трети штатов (в 19 из 50) избиратели могут голосовать без всякого удостоверения личности, еще в нескольких штатах не требуется документ с фотографией;

- 92 миллиона граждан голосовало по почте, причем в ряде случаев учитывались даже те бюллетени, что пришли после дня выборов. В 38 штатах, отправляя конверт с бюллетенем, гражданин никак не обязан подтверждать свою личность.

- в 18 штатах закон напрочь запрещает иностранным наблюдателям вести мониторинг за ходом выборов.

Согласитесь, какой простор для подтасовок. Организация Judicial Watch подсчитала, что в нескольких сотнях округов в 29 штатах число проголосовавших превысило 100 процентов! А что вы хотите? Ведь в «самой передовой стране мира» примерно 58 миллионов человек, достигших избирательного возраста, так и не зарегистрированы, еще 24 миллиона - зарегистрированы, но с ошибками или повторами. Ну и наконец - 1,8 американцев умерли до дня выборов, но остались в избирательных списках. И почтовые конверты с бюллетенями от «мертвых душ» приходили во множестве (причем речь идет лишь о тех, что удалось выловить)!

С почтовым голосованием - вообще беда! То на помойке нашли 200 тысяч неотправленных адресатам бюллетеней, то при подсчете обнаружили 300 тысяч неучтенных. Или как вам такое: 128 тысяч конвертов не дошли до избирательной комиссии, но были засчитаны. Интересно, в пользу какого кандидата?

Республиканцы, возмущенные тем, что в ключевых штатах отстававший демократ Байден в последние пару часов подсчета голосов вдруг неожиданно вырвался вперед, подали в суды около 60 исков. Но все они(!) были либо отклонены, либо вовсе не приняты.

И после этого Байден обвиняет Россию в том, что она собиралась повлиять на исход президентских выборов? Не на тех «наехал», в Штатах своих фальсификаторов - пруд пруди. И уж они постарались вовсю!

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