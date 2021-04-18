Теннисист Рублев проиграл Циципасу, но поднялся в рейтинге

Теннисисты Рублев и Циципас. Фото: REUTERS

Этот турнир в Монте-Карло складывался для Андрея Рублева очень удачно, ведь на нем он впервые в своей еще не долгой карьере обыграл самого Рафаэля Надаля. В том четвертьфинале Рублев взял первый сет, но король грунтовых кортов забрал второй, после чего все подумали, что испанец победит здесь и в 12-й раз за карьеру. Но не тут-то было. Андрей собрался и убрал с корта грозного соперника (6:2; 4:6; 6:2).

В полуфинале Рублев без особых проблем в двух париях победил норвежца Каспера Рууда (27), а вот в финале попал на еще одного игрока первой десятки Стефаноса Циципаса (5). До этого они встречались шесть раз и счет их личных встреч был равный - 3:3.

Грек сразу взял быка за рога, поведя в счете 3:0. Андрей встрепенулся к концу первого сета, но поздно (3:6). На старте второй партии борьба была равной, но Циципас стал поддавливать, а вскоре и сделал брейк. Рублев цеплялся за все мячи зубами, но Стефанос все же был точнее (6:3; 6:3). Так что принцу Монако Алеберту II пришлось поздравлять с победой именно грека.

Но и для Рублева этот турнир можно занести в актив, ведь он так высоко в больших представительных турнирах еще не забирался. Кроме того, Рублев теперь станет 7-й ракеткой мира, и можно констатировать, что 23-летний москвич прочно обосновался в теннисной элите.

- Это неделя всей моей жизни, это моя первая победа на "Мастерс", - сказал Циципас в интервью сайту ATP и похвалил своего соперника.

"Все начинается в Монте-Карло!", - написал греческий теннисит на табло для участников.

Кстати, последним из наших теннисистов кто выиграл «Мастерс» был Даниил Медведев, победивший прошлой осенью в Берси. Но перед турниром в Монте-Карло Даня сдал положительный тест на коронавирус и вынужден был остаться дома.

«Чувствую себя хорошо, но я очень расстроен, что не мог сыграть в Монте-Карло. Сейчас все мысли о выздоровлении, я хочу как можно быстрее вернуться в тур», - прокомментировал свою болезнь Медведев.