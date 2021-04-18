Почему социалисты Молдавии требуют отставки президента Санду

Президент Молдовы Майя Санду Фото: REUTERS

В маленькой Молдавии кипят не просто нешуточные, а просто гигантские страсти. Посол Румынии в этой республике Даниел Ионицэ на днях предложил вакцинировать жителей Молдавии «от примитивного молдовенизма». Когда молдавская общественность и политики возмутились таким неприкрытым хамством, румынский не стал извиняться, а объяснил, что это он так просто пошутил, и всем бы надо просто посмеяться над его шуткой (ха-ха-ха) вместо того, чтобы обижаться на него.

- Я даже не знаю, как квалифицировать заявление господина Ионицэ. Такие заявления недопустимы. Посол Румынии должен извиниться перед молдавским народом. Мы друзья, братья, но не позволим насмехаться над собой, вы у нас в гостях! Вы представляете себе, чтобы наш посол в Румынии мог позволить себе такое? Через несколько минут он улетал бы из страны, - отреагировал на оскорбление экс-президент Молдавии Игорь Додон. - Поэтому, господин Ионицэ, если вас до сих пор еще по дороге не освистывают из-за этого, это только потому, что мы хорошие, гостеприимные люди.

Молдавский паспорт против румынского не пляшет

Многие наблюдатели отмечают, что за все время скандала, с самого начала и по сию пору президент республики Майя Санду предпочитает не реагировать на слова румынского посла, а отмалчивается. Что, в общем-то немудрено, поскольку наличие румынского паспорта у нее в кармане, налагает определенные обязательства.

По всей видимости, наличие румынского паспорта в карманах мантий предопределило и решение судей Конституционного суда, которые фактически санкционировали антиконституционный переворот, устроенный Санду. Она пытается распустить парламент и провести в Молдове внеочередные парламентские выборы, надеясь получить большинство, чтобы потом не договариваться с оппозицией, а вертеть страной по своему усмотрению. До недавнего времени Конституционный суд Молдовы не позволял ей этого сделать, но на днях после личного визита госпожи президента в КС, ей удалось получить заветное согласие судей на роспуск парламента.

Неприятным сюрпризом для Санду стала и спецоперация украинских спецслужб, которые похитили в Кишиневе и вывезли из Молдовы судьи из Украины Николая Чауса, сбежавшего от националистов Незалежной. Попавшись, как кур в ощип, на этом скандале Санду и ее команда пытаются всячески сохранить лицо, выработать с Киевом одну линию поведения, но Зеленский в Киеве не поднимает телефонную трубку в ответ на многочисленные звонки Майи Григорьевны. А потому окружение президента Молдовы запускает смехотворные фейки про то, будто украинского судью выкрали российские спецслужбы. Игнорируя то обстоятельство, что Чаус сейчас находится на Украине, а это последнее место, уда бы его переправили россияне.

Куда ни кинь

В такой обстановке Майе Санду было не до выполнения предвыборных обещаний, не до решения наиболее острых вопросов в сфере экономики и т.д. Потому неудивительно, что ее первые сто дней президентства, об итогах которых Санду отчиталась в начале апреля, многими экспертами были охарактеризованы, как «время разочарований». Глава государства так и не представила в парламент анонсированные в период выборов предложения по повышению зарплат, пенсий и пособий. Ничего не сделано для продления договора с Россией о беспошлинном экспорте сельхозпродукции, что несет угрозы молдавским фермерам. А промежуточные итоги президентства Санду умещаются в несколько словосочетаний – экономический кризис, напряженность и противостояние в обществе, коллапс системы здравоохранения.

Кстати о последнем факторе. Президент Санду политизировала до крайности вопрос о получении Молдовой вакцины от коронавируса. Сама Санду потратила немало усилий на то, чтобы не дать зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» в Молдове. А Гагаузия вернула Кишиневу всю партию скандально известной побочными эффектами вакцины AstraZeneca, полученную Молдовой в качестве гуманитарной помощи из Румынии. Некоторые увидели в этом жесте демарш башкана Гагаузии Ирины Влах в отношении Майи Санду. Это, безусловно, тоже имеет место быть, потому что Санду резко настроила против себя Гагаузию, фактически выгнав башкана автономии из состава Высшего совета безопасности Молдовы. Кстати, на днях 182 тысячи доз российской вакцины все же прибудут в Молдавию, и треть этого объема предназначена для Приднестровья. Вот только из Кишинева периодически доносятся призывы заблокировать поставки «Спутника V» в Тирасполь, хотя сама Санду не имеет никакого отношения к этим поставкам, поскольку о них договаривался с Россией экс-президент Игорь Додон.

А тут и еще одна проблема нарисовалась. Буквально на днях замглавы МВД России Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ объявил, что государства СНГ необходимо урегулировать вопрос с незаконно находящимися на территории РФ мигрантами из их стран. Поскольку, если вопросы не будут решены до 15 июня они будут принудительно выдворены за пределы России с запретом последующего въезда. Конечно, по сравнению с сотнями тысяч граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины и т.д. доля молдавских гастарбайтеров кажется не слишком большой – поданным МВД, на территории России сейчас находится 56 тысяч молдаван – но для и без того небольшой республики это количество является весьма внушительным.

Социалисты требуют от Санду уйти в отставку

Казалось бы, поле непаханое, проблема на проблеме и проблемой погоняет. Есть к чему приложить руки, решая действительно насущные вопросы жизни населения своей страны, но Санду игнорирует все эти реальные вопросы, сосредоточившись на том, чтобы добиться роспуска парламента.

И потому совершенно не вызывает удивления, что Партия социалистов Молдовы во главе с Додоном, уставшая от этого тяни-толкай, потребовала отставки Майи Санду с поста президента.

- Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и её народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова, - говорится в декларации, принятой на заседании Республиканского совета партии. - Партия социалистов выражает недоверие нынешнему составу Конституционного суда Молдовы, члены которого во главе с председателем КС Домникой Маноле стали соучастниками узурпации власти в стране. ПСРМ требует отставки судей Д.Маноле, Л.Шова и Н.Рошки. Принципиальная позиция Партии социалистов: членами КС должны быть исключительно граждане Республики Молдова, не обладающие гражданством других государств и не дававшие присяги на верность никакому иностранному государству.

Вопросы поставлены, что называется не в бровь, а в глаз. Вот только Майя Григорьевна, являющаяся явной креатурой Запада и, в частности, Румынии, вне всякого сомнения, проигнорирует это требование. А это значит, что кризис в Молдове будет при ней лишь усугубляться.