Система воздушного минирования против беспилотников: как защищает небо барражирующий боеприпас «Ланцет»

Барражирующий боеприпас «Ланцет». Фото: Кадр видео

На телеканале "Россия-1" прошло сообщение о том, что в РФ создана и испытана — впервые в мире — система воздушного минирования против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые поражаются барражирующими боеприпасами. Речь о системе «Ланцет», которая, по словам создателей, может находиться в воздухе десятки часов.

Мы в очередной раз порадовались за отечественных оружейников. Но, разумеется, обратились за комментариями и уточнениями к вице-президенту Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константину Сивкову.

- Воздушные минные поля - это прорыв?

- Броские названия вроде "воздушных минных полей" — это, извините, бред.

- Жестко вы как то…

- Ну просто так называть это нельзя. Да, продемонстрирован барражирующий боеприпас. Но уже существуют противо- радиолокационные боеприпасы, например, и в США, и в Британии. Не могу утверждать, что со схожими характеристиками.

- Так в чем особенность наших?

- Ничего такого уж особенного в них нет. Да, подобный боеприпас может долго находиться в воздухе в «ждущем» режиме. Фактически на малой скорости летает по определенной траектории в заданном районе. Есть у него система обнаружения целей.

- А скорость?

- Да, может набирать скорость до 300 км в час. Фактически, это беспилотник, поддерживающий постоянную связь с центром управления с помощью оптического канала, у которого есть возможность точечно поражать БПЛА . Дальность неплохая — до 40 километров.

- А вес?

- Нормальный вес, до 12 килограммов.

- Есть информация, что их успешно применяли в Сирии именно для противодействия БПЛА , которыми боевики пытались атаковать российские военные объекты.

- Не берусь судить, насколько эффективно они там применялись— просто не располагаю конкретной информацией. Знаю, что там хорошо работали наземные системы, вроде «Панциря».

- Так все же про новизну...

- Новизна системы может заключаться в том, что против беспилотников подобное не применялось прежде, а вот против радиолокационных станций - применялось. Да, такой БПЛА входит в барражирующий режим и в режиме ожидания курсирует и ждет. И как только зафиксировала работу РЛС — он уничтожает цель. А тут, в принципе, то же самое — только удар наносится не по наземной, а по воздушной цели.