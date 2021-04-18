Высшие российские чиновники и депутаты отчитались о доходах

Работники администрации президента Владимира Путина отчитались о доходах. Фото: REUTERS

Закон обязывает подавать декларации о своих доходах и имуществе (а также об имуществе и доходах ближайших родственников) более 160 тысяч человек в нашей стране – от президента и премьера до депутатов и руководителей регионов, муниципалитетов и высших учебных заведений.

Немалое число тех, кто такие декларации подает, до занятия своего поста занимались (как правило успешно) бизнесом или иной деятельностью, приносящий высокие доходы. У многих оставались недвижимость и дорогие авто, немалые банковские вклады и серьезные пакеты акций. Многое из этого при вступлении в должность либо продавалось, либо передавались в управление близким людям – согласно требованиям закона. А что-то из активов продолжает вполне официально приносить доход (получать дивиденды с имеющихся акций действующим чиновникам не запрещено в большинстве стран мира).

В администрации президента самые высокие доходы за 2020-й показал помощник главы государства Игорь Левитин — 43 миллиона. Бывший министр транспорта (8 лет на посту) до занятия государственной должности более 10 лет занимался бизнесом как раз в транспортной сфере. Сейчас совместно с супругой владеет квартирой в 118 квадратных метров, на жену записан участок почти в 40 соток и дом в 540 квадратов. Есть также мерседес GLC250 и лексус ES250.

Доходы пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова за 2020-й год составили 12,5 млн. рублей. У Дмитрия Сергеевича (который с 2008-го возглавляет и совет директоров теле-радиокомпании «Мир»), совместно с супругой, олимпийской чемпионкой, а ныне создателем ледовых шоу Татьяной Навкой (чьи поступления заметно превышают доходы мужа) в пользовании жилой дом в 779 метров, два участка в 14 и 79 соток, по паре мерседесов и...КИА Сид.

Из полномочных представителей президента у Сергея Меняйло, который совсем недавно был направлен из Сибири на руководство Северной Осетией, самые высокие показатели по доходам-2020 — 16, 068 млн. рублей. В его пользовании были коттедж в 585 квадратных метров и две квартиры, а также Тойота Ленд Крузер 200.

Достаточно велик «разброс» по доходам у членов правительства. Больше всех в кабмине – 740 млн. рублей - заработал глава Минпромторга Денис Мантуров (до занятия госдолжности он много лет занимался экспортом авиатехники).

Наименьший доход из министров — у отвечающей за культуру Ольги Любимовой – 9 млн. рублей.

Сенаторами, получившими в 2020-м наибольший доход, стали представители в Совете Федерации от Камчатки и Карелии соответственно Валерий Пономарев (работал в типографской и рыбной промышленности) и Игорь Зубарев (также рыболовство и переработка). Первый задекларировал 4.1 млрд., второй — 2.4 млрд рублей. У их руководителя, спикера Совфеда Валентины Матвиенко —задекларирован доход в 17,47 млн.

Наивысшие доходы из депутатов Госдумы получил единоросс, ратующий за Владимирскую губернию, Григорий Аникеев (много лет работал в продовольственном бизнесе) — 2.73 млрд.

На его фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин (в 2000-х был учредителем нескольких коммерческих фирм, средства от которых обратил во вклады и ценные бумаги) выглядит достаточно скромно — всего 84 млн.

Что же касается главы государства, то за минувший год Владимир Путин заработал 9, 99 млн. Это следует из декларации президента, опубликованной на сайте Кремля. Что в объектах недвижимого имущества главы государства? По данным за прошлый год в декларации указаны: квартира площадью 77 квадратных метров (в Санкт-Петербурге) и квартира 153.7 квадратов (в пользовании в Москве), а также 18-метровый гараж в Питере и такой же площади гаражное место. В разделе «транспортные средства» фигурируют старые добрые автомобили «Нива», два ГАЗ М-21 («Волга») и автоприцеп «Скиф».

В декларации главы кабинета министров Михаила Мишустина (занимался предпринимательством до 1998 и в 2008-2010 года, был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером группы UFG Asset Management) доход за 2020-й обозначен в размере 19, 853 млн. рублей. В пользовании у Михаила Владимировича есть участок в 55 соток. А также дом площадью в 861 квадратный метр и квартира на 141 квадрат в пользовании (пользователями указанного жилья также значатся супруга и сын, за женою, кстати, записан и кроссовер «Форд Куга»).

Предшественник Мишустина, в прошлом премьер и президент страны, а ныне заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, задекларировал доход 18,11 млн. В собственности Дмитрия Анатольевича значатся земельный участок в 47 соток, квартира в 367,8 квадратным метров и три машины — ГАЗ-20, ГАЗ-21 и «фольксваген гольф» (записан за супругой).