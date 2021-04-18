Сын российского миллиардера впервые доехал до финиша в «Формулы-1»

Российский гонщик Никита Мазепин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственный на сегодняшний день российский пилот в «Королевских гонках» Никита Мазепин все-таки финишировал в Гран-при Эмилии-Романьи. В сложной гонке, где было полно вылетов и аварий, сын российского миллиардера удержался на трассе. Это в некотором смысле неожиданность: на предыдущем Гран-при Мазепин не проехал и трех поворотов, как его развернуло и он вылетел с трассы. На квалификации Гран-при Эмилии-Романьи он вылетел на гравий и опять повредил болид. А вот сейчас финишировал 17-м – последним из тех, кто доехал до финиша, отстав от своего товарища Мики Шумахера на круг.

ХУДШАЯ МАШИНА Ф1

В оправдание российского гонщика можно выдвинуть несколько доводов:

- У «Хааса» действительно худшая сейчас машина в «Формуле-1». В команде с самого начала говорили, что этот сезон будет подготовительным к следующему году, когда болиды будут совсем другими.

- Мазепин раньше ездил на менее скоростных машинах, ему нужно время для адаптации.

- Ошибки гонщика специалисты оправдывают тем, что тот очень хочет проявить себя. То есть все это от нервов и желания проявить себя.

Так что финиш в сложной гонке, которая останавливалась несколько раз из-за аварий, в какой то степени даже успех для Никиты Мазепина. Тем более, когда его неудачи Никиты вызывают в мире «Королевских гонок» в основном злорадство.

Болид Никиты Мазепина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОН ПРОКЛАДЫВАЕТ СЕБЕ ПУТЬ ДЕНЬГАМИ»

Сын российского миллиардера – самый ненавистный персонаж в нынешней «Формуле-1». Его даже прозвали «Mazespin», обыгрывая английской слово «spin» - вращение и вылет с трассы. Во многом он виноват в этом сам. Мазепина, например, угораздило запостить у себя в инстаграме видео, где он пристает к девушке и трогает ее за грудь. Если такой ролик мог появится в открытом доступе в официальном аккаунте гонщика, это говорит о том, что тот не отдает себе отчет в последствиях своих поступков.

Он постоянно нарушает негласные правила на трассе и идет на обгон тогда, когда про правилам хорошего тона не должен. Вот и в квалификации перед Гран-при Эмилии-Романьи обогнал Антонио Джовинацци в самом конце прогревочного круга, что не принято по негласному соглашению пилотов.

Все это очень раздражает публику. Ярче всего общее мнение о богатеньком русском наследнике выразил один из бразильских комментаторов «Формулы 1». «Он прокладывает себе путь деньгами, у него нет начальника, никто его не усмиряет. Такие люди не учатся и не развиваются. Он будет выступать в Ф1, пока его отец готов за это платить, - цитирует часть репортажа, посвященную Мазепину-старшему, motorsport.com

Сын российского миллиардера – самый ненавистный персонаж в нынешней «Формуле-1». Фото: REUTERS

20 МЛН ЕВРО НА ХОББИ СЫНА

А папа действительно платит немало. Отец гонщика – Дмитрий Мазепин, основной владелец «Уралхима», его состояние по оценке «Форбс» составляет 1,3 млрд долларов. Мазепин-старший хотел купить сыну целую команду «Формулы-1» за 130 млн. Не получилось. Тогда миллиардер стал спонсором команды «Хаас». По оценке СМИ, в год владелец «Уралхима» должен платить за увлечение сына 20 млн. евро.

Эти деньги очень нужны «Хаасу». Это существенная часть бюджета команды, без них «Хаас» скорее всего ждет банкротство. Поэтому в команде спокойно смотрели за неудачами Мазепина. А теперь могут говорить и о том, что сын богатого папы прибавляет от гонки к гонке.

А победил на Гран-при Эмилии-Романьи Макс Ферстаппен («Ред Булл»), опередивший Льюиса Хэмилтона и Ландо Норриса («Макларен»).