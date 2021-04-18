Бунт в США: Генералы протестуют против решения Байдена о выводе войск из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Вот до чего доводит демократия в армии: многозвездные генералы США во главе с министром обороны Ллойдом Остином вместо того, чтобы послушно щелкнуть каблуками перед верховным главнокомандующим, отказываются, по сути, выполнять его приказ! Они, видите ли, не согласны с решением Байдена к 11 сентября полностью вывести американский контингент (около 10 тыс. человек) из Афгана. В этой «шайке заговорщиков» не только глава Пентагона Остин, но и другие «бугры» военной верхушки США - командующий Центрального командования Вооруженных сил Америки генерал Кеннет Маккензи, председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли, а также командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер. Причем, именно они не так давно уже тормознули требование Байдена вывести контингент до 1 мая этого года. И даже не стеснялись публично шутить по этому поводу - «Дедушка погорячился!». И президент уступил им, отложив вывод на 6 месяцев. Возникает вопрос: верховный главнокомандующий вооруженными силами США командует генералами или наоборот? Ну прямо бардак и анархия!

И теперь еще неизвестно, уйдут ли американцы из Афганистана до 11 сентября или Байден выкинет из высоких кресел непослушных генералов-бунтарей и назначит на их место лояльных. Такой позорной пощечины целой группы высших военачальников своему президенту Америка давно не видела. Да, были отдельные случаи непослушания министров обороны США и при Обаме, и при Трампе - таких глав Пентагона сразу отправляли в отставку. А тут ведь, можно сказать, ОПГ – "организованная преступная группировка"!

Ну и в чем же радикально расходятся генералы и Байден? Глава Минобороны США Остин считает, например, что в случае вывода войск США из Афганистана «там может нарушиться установившаяся хрупкая стабильность». Байден же уверен, что вывод войск США «поможет избежать новой эскалации в Афганистане».

Что касается «хрупкой стабильности», то Остин, наверное, прав: последние 20 лет власть в многострадальной стране держится почти полностью на американских штыках. Уйдут американцы, и талибы начнут добиваться установления своего режима. И «новой эскалации» не избежать. Как тут не вспомнить, что было в вечно воюющей стране после того, как в 1989 году из нее ушли советские войска. Продавливая свою линию, Байден сильно рискует настроить армию (да и Госдепартамент, где тоже слышно ворчание) против себя. И тут он либо отправит в отставку отказывающихся выполнять его приказ генералов, либо может дойти до того, что они… арестуют его.

За 20 лет пребывания войск США в Афганистане противостояние власти и талибов так и не удалось погасить. Зато за это время контрабанда афганских наркотиков в Азию и Европу увеличилась в 10 раз. Причем участвовали в этом и американские военные. Многие из них (включая и генералов) сказочно обогатились. Так, может быть, и поэтому им не хочется расставаться с «золотой жилой»?