"Не хочу быть как Юрий Николаев в бородавках и старческих родинках": известный актер оскорбил больного раком телеведущего

Юрий Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Станислав Садальский умеет удивлять. Знаменитый актер активно ведет блог и делится с публикой событиями из жизни. Не так давно артист рассказал, что омолодился при помощи уколов красоты.

Станислав Садальский решил поделиться с поклонниками подробностями своего преображения. "Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача", - заявил 69-летний актер в блоге.

Ему сделали плазмолифтинг. Это современная процедура омоложения.

Однако публика неоднозначно восприняла откровения кумира. Кто-то похвалил его. А кто-то очень критически высказался в адрес звезды. Мол, незачем мужчинам омолаживаться. И в пример Садальскому привели Василия Ланового, который даже в почтенном возрасте был красив и невероятно обаятелен.

Станислав парировал, говорил, что уколы красоты - это также естественно, как стричь ногти и волосы. А потом внезапно огорошил: "Это элемент профессии! Не надо быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках на Первом канале".

Фолловеры выпад актера в сторону известного телеведущего восприняли очень негативно. "Что вы к внешности Николаева привязались? Он в отличии от вас не говорит неприятности о коллегах, не бегает по шоу в поисках заработка, женат много лет на одной женщине, не вешается на возрастных теток, от него не отворачиваются друзья и коллеги", "Не надо оскорблять коллег и еще называть имена - это вас не красит", "Смотришь на Николаева и видишь мужчину в возрасте, а рассматриваешь лицо и глаза Садальского и почему-то ищешь, что где сделано и не так", "Некрасиво про Николаева! Не дай Бог вам болеть так, как он", - пишут неравнодушные россияне.

Садальский, впрочем, почти все гневные замечания оставил без ответа. Кроме одного: "А чтобы не оскорблять тех, кто в родинках и бородавках, переживите онкологию".

Станислав неожиданно сообщил, что не понаслышке знает, что такое страшный недуг. Артист не стал уточнять подробности. "Пережил... И никому не рассказываю".

Что касается Юрия Николаева, то рак кишечника ему диагностировали рак в 2007 году. По его словам, когда он узнал об этом, то испытал шок. Но не опустил руки и начал лечение. Теперь же телеведущий регулярно проходит обследования, так как у него случаются рецидивы. "Когда прозвучало: «У вас рак кишечника», мир как будто бы почернел. Но что важно - сразу суметь мобилизоваться. Я запретил себе жалеть себя. В чем причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить", - говорил телеведущий.