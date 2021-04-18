«Комсомолка» обыграла шахматистов в белот

Гроссмейстер Александр Грищук. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Такие турниры по белоту наша газета устраивала и раньше, а некоторые из них проходили в редакции «Комсомольской правды». И вот мы возродили былые традиции, причем в очень представительном составе.

В нынешнем турнире по белоту приняли участие четыре команды. За ФИДЕ играли известные гроссмейстеры Виорел Бологан и Сергей Рублевский, за «Сима ленд» - 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и Нухим Рашковский, за «Урал» - Евгений Свешников и Андрей Шариязданов. Но больше всего повезло команде «Комсомольской правды», за которую в паре с Альбертом Миннуллиным сел играть действующий участник этого турнира претендентов Александр Грищук. И мы убедились, что Саша в прекрасной форме… В полуфинале «КП» одолела «Урал», а в финале победила и сборную ФИДЕ.

Грищук, кстати, в турнире претендентов всего на одно очко отстает от лидеров и, надеемся, что победа в соревнованиях по белоту даст ему хороший заряд энергии.

Желаем хорошей игры и другим шахматистам, которые более года ждали продолжения этого турнира, прерванного из-за пандемии. Напомним, что его победитель получит право сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Положение в турнире претендентов после семи туров

1. Максим Вишье-Лаграв (Франция) – 4,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5

3. Аниш Гири (Нидерланды) – 3,5

4. Александр Грищук (Россия) – 3,5

5. Ван Хао (Китай) – 3,5

6. Фибиано Каруана (США) – 3,5

7. Дин Лижэнь (Китай) – 2,5

8. Кирилл Алексеенко (Россия) 2,5

В понедельник играют: Алексеенко – Грищук, Непомнящий – Гири , Хао – Лижень, Каруана – Вишье -Лаграв.