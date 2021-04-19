Что скрывают глянцевые инстаграмы звезд: Акиньшина влюблена, у Бузовой и Харламова разбиты сердца, а Джиган так и не стал примерным семьянином

Свадебное платье Бузовой - сигнал для мужчин: Ольга готова только к серьезным отношениям. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

От их отфотошопленных фото рябит в глазах: звезды тщательно выстраивают имидж в Инстаграме, надеясь преумножить свою многомиллионную аудиторию. Говорить об откровенности тут не приходится - образы селебрити далеки от реальности. И все-таки иногда по каким-то незначительным деталям можно узнать, что же они думают и чувствуют на самом деле.

Что скрывается за глянцевыми фасадами соцсетей шоу-бизнеса, "Комсомолке" объяснил Андрей Зберовский - психолог, профессор и доктор культурологических наук.

ДЖИГАН

Год назад самая популярная инстамама Оксана Самойлова чуть было не развелась с рэпером из-за его попоек, измен и наркотиков. С тех пор Джиган вымолил прощение и стал примерным семьянином (но это не точно). Теперь в его Инстаграме - сплошь семья и любимая Оксана. Недавно, например, рэпер подарил жене Роллс-Ройс за 30 млн, чем тут же похвастался в соцсетях.

В Инстаграме Джигана после несостоявшегося развода - сплошь дети и любимая жена. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем не менее, в сторис (постах, исчезающих через 24 часа) регулярно проскакивают фото и видео, где рэпер обсуждает девушек легкого поведения, проявляет прежнюю агрессию и материт подписчиков, используя свое фирменное ругательство "петушки".

Так изменился ли Джиган? Стал ли он тем идеальным отцом семейства, которым так хочет показаться?

Комментарий психолога:

- Человек не может измениться в одночасье, это сказки. Более того, как психолог, я не рекомендую меняться людям, которые уже достигли успеха. Джиган стал популярен именно благодаря своему образу: он не считается с хейтерами, может послать их куда подальше, смотрит на людей свысока. Это поведение - так называемая "модель красных мокасин", популярная в странах СНГ, в отличие от Европы, где подобная показуха не в почете. Играть в джентльмена и толерантного парня - не вариант Джигана, поклонники любят за резкость и откровенность. Оставаясь задиристым, он по-прежнему получает деньги и энергию со своей аудитории.

Давно не секрет, что знаменитостям ведут Инстаграмы профессиональные команды. А вот сторис - это более личные и более честные послания. И судя по сторис Джигана, в которых развенчивается образ подкаблучника, он все тот же, и механизмы решения проблемных ситуаций у него прежние. Есть вопрос с женой? Окей, я его решу, купив шубу или машину. Да, не исключено, что и старые проблемы могут вернуться. Но это вовсе не означает неминуемого развода, ведь жена когда-то выбрала Джигана именно за крутой мужской характер.

КРИСТИНА АСМУС И ГАРИК ХАРЛАМОВ

Год назад актриса развелась со звездой "Comedy Club", и хотя оба отрицали эту взаимосвязь, проблемы в семье совпали с выходом скандального фильма "Текст", после которого Асмус затравили за эротическую съемку. Ради дочери Асмус и Харламов продолжают общаться и даже поздравляют друг друга с днем рождения в соцсетях, правда, довольно дежурно. В своем Инстаграме Кристина все чаще публикует откровенные фото, а еще ее страница известна обилием саркастических хештегов, которые актриса пишет сама о себе: "уже все видели", "ты ж мать, харе сверкать", "блудница Крис", "без Гарика неинтересна", "когда Текст-2", "сколько стоит ночь" и тд.

Так что на самом деле значат эти хештеги, и в каких отношениях сейчас бывшие супруги?

Кристина Асмус не зря сочиняет самоироничные хештеги - психологи называют это "работой с возражениями". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Как психолог, который в том числе много работал с политиками и готовил их к предвыборным дебатам, могу сказать, что Кристина действует очень грамотно. Возможно, она сама к этому пришла, а может, подсказали эксперты, но суть не меняется: ее самокритичные хештеги - это работа с возражениями. Актриса понимает, что многим обидно за Гарика, что люди возмущены "Текстом", и аудитория относится к ней скептически. Поэтому дергает кота за усы - в психологии это называется "методика управляемого взрыва". Согласитесь, когда человек выходит в толпу и говорит: "Я сволочь, я плохой, я редиска", уже как-то глупо кричать: "Ты сволочь!". Более того, такой персонаж даже вызывает уважение своей честностью. Поэтому Асмус правильно работает с подписчиками: хейтерам просто нечем крыть в ответ. Она пришла, покаялась и получила скидку: это не новая, но очень рабочая схема. А откровенные фото актрисы сигнализируют о том, что она готова к отношениям. Кроме того, после "Текста" много было разговоров о дублерше, и Кристина демонстрирует свои формы, поднимает самооценку: мол, женщина с такой фигурой не должна скрывать свое тело.

Гарик Харламов делает вид, что развод прошел для него безболезненно, но экспертов не обманешь. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что касается Гарика Харламова. Бывшую жену с днем рождения он поздравил ироничным сообщением, где сначала написал про собаку, которая улеглась ему на лицо, потом про очки, штору, дочь и лишь в самом конце упомянул: "Сегодня день рождения у моих сестер и бывшей жены. Ура! Всех с 14 апреля!". Таким образом он показал подписчикам, что помнит об этой дате, но любовь прошла, поезд ушел - мол, это не больно и не значимо. Хотя я думаю, что на самом деле ему все еще больно. Я часто вижу мужчин, которые расстаются с женами из-за ревности и потом долго страдают. На мой взгляд, Гарик тщательно скрывает свои проблемы и всячески пытается показать, как легко ему дался развод.

ОКСАНА АКИНЬШИНА

Тема №1 в кинотусовке - роман актрисы с Данилой Козловским, который якобы начался на съёмках фильма «Чернобыль». Оксана редко делает публикации, не посвящает подписчиков в свою личную жизнь, но уже год в ее Инстаграме изредка появляются философские сообщения о некой родственной душе. Тем временем, Козловский на днях признался, что расстался со своей девушкой Ольгой Зуевой, кото в прошлом году родила ему дочь. "Я поступил подло и гадко", - заявил актер, подогрев слухи об измене.

Так есть ли роман на самом деле? Выглядит ли Акиньшина влюблённой?

Оксана Акиньшина, по мнению психолога, упивается своей любовью и болью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Психологи знают, что любовь - это программа для преодоления трудностей между двумя людьми. Например, когда один из них несвободен, и пара не может быть вместе. Для меня такие лирические посты с придыханием, какие публикует Оксана Акиньшина, говорят об одном: есть серьезные проблемы, которые мешают людям быть вместе.

Видно, что актриса влюблена, но иносказательность ее публикаций сигнализирует о боли. Например, у животных в стрессовых ситуациях реализуются две программы: бей или беги. Животные не рассуждают, это прерогатива человека. И когда он находится в яме принятия решения, когда он выжидает, появляются философские размышления. Из Инстаграма актрисы мне четко понятно: она любит, но не может быть рядом с любимым человеком. Что-то мешает ей получить простое женское счастье, и звезда упивается любовью и болью.

ОЛЬГА БУЗОВА

Звезда "Дома-2" долгие годы была одной из самых неконфликтных персон в шоу-бизнесе. Однако, после расставания с блогером Давой (роман с которым многие до сих пор считают пиар-акцией) ее Инстаграм как будто взломали. Бузова начала ругаться с подписчиками, называя их «окурками» (те в свою очередь обвиняют певицу в пьянстве), выкладывать оскорбительные посты в адрес бывшего и его партнерши по проекту «Танцы со звёздами», угрожать каким-то девушкам "с низкой социальной ответственностью"... Кроме того, в блоге поющей ведущей стало больше вычурных платьев. На одну из последних премий Бузова и вовсе пришла в свадебном наряде...

Так о чем говорят ругательства Бузовой и ее новый образ?

Ольга Бузова появилась на премии в свадебном наряде, и это неслучайно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Начну с того, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым для Ольги обернулся жирным плюсом: из молодой смешной девочки из "Дома-2" она стала настоящей звездой, принимаем мы это или нет. Она набрала хорошую форму восприятия обществом, ведь ее история многим оказалась близка: красивая девушка, любила мужа, не изменяла, а он так некрасиво с ней поступил. Бузова буквально расцвела.

А вот альянс с Давой изначально вызывал много вопросов. Это классический "неравный брак", от которого ей не было никакой выгоды. Бузова поставила все деньги на черное и проиграла. При этом мне, как психологу, было очевидно, что она искренне влюбилась, потому что Ольга в этих отношениях действовала очень неправильно. Они не прибавляли ей веса, не украшали образ, а она все равно продолжала их демонстрировать, что для первоклассного шоу-бизнеса нетипично.

Расставание для Бузовой стало падением и не прибавило ей очков, тем более, что скептики оказались правы: из этой любви ничего хорошего не вышло. Ольга потеряла любимого человека и создала брешь в собственной карьере – это двойная боль. Отсюда и эмоциональность, поэтому она и ругается в пух и прах. С точки зрения личного пиара это правильно: болевые эмоции вызывают сочувствие у аудитории.

Ну а свадебное платье неслучайно и говорит только об одном: "я свободна и готова к серьезным отношениям".

ДОЧЬ ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ

Спустя полтора года после жуткого публичного скандала королева шансона наконец помирилась с 31-летней дочерью Татьяной Плаксиной. Та обвиняла мать в деспотизме и в поисках себя даже сбежала от нее в Америку к родному отцу. К счастью, самым близким людям недавно удалось помириться. Успенская светится от счастья и нахваливает наследницу, рассказывая, какая ее ждет блестящая карьера. Однако, в Инстаграме Тани все далеко не так радужно: она открыла в себе талант художницы, но в ее картинах два сюжета: печальные девичьи лица и обнаженная женская натура - одна и та же часть туловища от шеи до бедер.

Так что значат рисунки девушки - есть ли гармония и покой в их союзе со знаменитой матерью?

В рисунках дочери Успенской читается тоска и депрессия. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Тусклая цветовая гамма, перечеркнутые лица с темными глазами и отсутствием улыбок четко сигнализируют о тоске и даже депрессии автора. На этом фоне выделяется лишь один рисунок: коллаж из облачков, в которых на английском написаны разные слова. И что мы видим? "Любовь" - в углу, а в центре - "нет", "извини". Девушке явно не хватает любви.

Татьяна Плаксина написала "любовь" в углу - и это неслучайно: девушке остро ее не хватает. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Депрессия хорошо персонализируется по рисункам. Что это значит? Автор пишет свой внутренний мир. Эти хмурые лица - ее отражения в зеркале. А сюжеты, в которых больше ничего нет - ни солнца, ни земли, ни зелени, только фигуры из потустороннего мира, говорят о тотальном одиночестве. Здесь нет счастья и душевного равновесия, человек еще не обрел внутренней гармонии.

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