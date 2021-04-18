"У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем, сильно располнел": что случилось с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Данилко, известный зрителям как Верка Сердючка, давно не выступает. Он тяжело болен. 47-летнего певца спасают лучшие европейские врачи.

Украинский продюсер Юрий Никитин раскрыл праву о состоянии Андрея Данилко. Певец после 2007 года впал в затяжную депрессию. "Мало кто знает, что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать идеи, выступать. У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться", - сообщил он.

В настоящее время артиста спасает большая группа специалистов. "Трудятся над его выздоровлением. Врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", - заявил продюсер в эфире шоу "Зірковий шлях".

Фото: кадр из шоу "Маска"

Иных подробностей Никитин называть не стал. При этом известно, что несколько лет назад Данилко в интервью сам обмолвился о некой болезни, из-за которой он "сильно располнел". Он также добавил, что у нее есть множество других неприятных побочек.

Многие тогда предположили, что вокалист борется с онкологией. Но эта информация не подтвердилась. Зато стало известно, что он перенес блокаду сердца прямо во время съемок праздничного шоу.

"Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело", - говорил Данилко в эфире YouTube-шоу "Люкс ФМ".

Артисту не с кем поделиться личными тревогами, ведь он так и не обзавелся семьей. "У меня никогда не совпадало. Всегда история - любят, а тебе все равно или наоборот. Меня любили очень много. Я такой избалованный был особенно в юности, потом случилось затишье. Сейчас новый этап. Я, наверное, ищу и выбираю свою какую-то форму существования", - откровенничал Данилко.