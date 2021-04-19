Анекдоты: Похоже, российские машины как раз и задуманы производителем так, чтобы у мужиков всегда был повод собраться в гараже

Мальчик уже второй час сидел на дереве в парке и плакал:

- Снимите меня, снимите меня…

И все добрые люди сразу же доставали свои смартфоны и снимали его.

* * *

Мужики, запомните: спорить с женщиной - это все равно что читать лицензионное соглашение. В конце концов ты проматываешь и нажимаешь кнопку «Я согласен».

* * *

Старайтесь быть добрее к своим детям. Ведь именно они будут выбирать для вас дом престарелых.

А для начала позаботьтесь о детском отдыхе ваших чад.

* * *

- Вовочка, ты почему стихи читаешь без выражения?

- Марьванна! Какие тут могут быть выражения - это же Пушкин!

* * *

- Ну как дела, Петрович?

- Да вот пытаюсь слугой устроиться.

- Ты чё, с дуба рухнул? Ты же ничего делать не умеешь!

- Так я это... слугой народа хочу…

* * *

- Алло! Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера в Америке умер миллиардер. Случайным образом вы были выбраны единственным наследником. Поздравляю, вы теперь обладатель 400 миллиардов долларов, 100 килограммов золота, и все это - ВАМ!.. Нужно только купить у нас утюг и фен!

* * *

В Одессе.

Абрам продал все бриллианты, чтобы вложиться в биткоины.

Сара в истерике:

- Ты шо, идиёт?! Как можно было продать все драгоценности?

- Та чего ж идиёт? Я купил биткоины, и мы таки очень неплохо заработали...

- В субботу у Альтманов свадьба, все придут в своих бриллиантах, а я шо надену - флешку на ниточке?!

* * *

Полиция разыскивает женщину, данные и фотография которой есть на сайте знакомств. То есть они понятия не имеют, сколько ей реально лет и как она выглядит на самом деле.

* * *

Муж говорит жене:

- Когда тебе нужны деньги, ты мила и любезна со мной.

- Но я всегда мила и любезна с тобой!

- Вот именно!

* * *

- А вы кто?!

- Я - женщина вашей мечты!

- Но я мечтал не о такой.

- А сбылась такая.

* * *

Объявление:

«Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35!»

* * *

- А ты ничего.

- В смысле симпатичный?

- В смысле пустое место.