Анекдоты: Похоже, российские машины как раз и задуманы производителем так, чтобы у мужиков всегда был повод собраться в гараже

Мальчик уже второй час сидел на дереве в парке и плакал:
- Снимите меня, снимите меня…
И все добрые люди сразу же доставали свои смартфоны и снимали его.
* * *
Мужики, запомните: спорить с женщиной - это все равно что читать лицензионное соглашение. В конце концов ты проматываешь и нажимаешь кнопку «Я согласен».
* * *
Старайтесь быть добрее к своим детям. Ведь именно они будут выбирать для вас дом престарелых.
А для начала позаботьтесь о детском отдыхе ваших чад.
* * *
- Вовочка, ты почему стихи читаешь без выражения?
- Марьванна! Какие тут могут быть выражения - это же Пушкин!
* * *
- Ну как дела, Петрович?
- Да вот пытаюсь слугой устроиться.
- Ты чё, с дуба рухнул? Ты же ничего делать не умеешь!
- Так я это... слугой народа хочу…
* * *
- Алло! Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера в Америке умер миллиардер. Случайным образом вы были выбраны единственным наследником. Поздравляю, вы теперь обладатель 400 миллиардов долларов, 100 килограммов золота, и все это - ВАМ!.. Нужно только купить у нас утюг и фен!
* * *
В Одессе.
Абрам продал все бриллианты, чтобы вложиться в биткоины.
Сара в истерике:
- Ты шо, идиёт?! Как можно было продать все драгоценности?
- Та чего ж идиёт? Я купил биткоины, и мы таки очень неплохо заработали...
- В субботу у Альтманов свадьба, все придут в своих бриллиантах, а я шо надену - флешку на ниточке?!
* * *
Полиция разыскивает женщину, данные и фотография которой есть на сайте знакомств. То есть они понятия не имеют, сколько ей реально лет и как она выглядит на самом деле.
* * *
Муж говорит жене:
- Когда тебе нужны деньги, ты мила и любезна со мной.
- Но я всегда мила и любезна с тобой!
- Вот именно!
* * *
- А вы кто?!
- Я - женщина вашей мечты!
- Но я мечтал не о такой.
- А сбылась такая.
* * *
Объявление:
«Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35!»
* * *
- А ты ничего.
- В смысле симпатичный?
- В смысле пустое место.