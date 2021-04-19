Виртуальные звезды соцсетей: Настю Ивлееву в Инстаграме заменит электронная Анна

Инстаграм-бот Анна - виртуальная звезда ТНТ Фото: Instagram.com

Казалось бы, соцсети - концентрат искренности и одновременно рентген. Просвечивают и выявляют человеческую начинку полностью: чем увлекается, как и что комментирует, с чем не соглашается, насколько умело притворствует и как часто фотографирует себя любимого. Но и тут автоматика приходит на смену. Оказывается, в интернете уже давно действуют виртуальные блогеры: так называемые инфлюенсеры (от англ. influence - влияние), или «лидеры мнений», работающие в автоматическом режиме. «КП» изучила очередной феномен.

Красавчик Лиам сводит девочек с ума. Даром что на самом деле он не существует. Фото: instagram.com/liam_nikuro/

Баскетболист из Японии

Баскетбол - не самый популярный вид спорта в Японии. Это связано с антропометрией подданных Страны восходящего солнца: обычно они весьма миниатюрные. Но это не помешало появлению аккаунта виртуального блогера Лиама Никуро - он любит играть в баскетбол и в остальное время занимается продюсированием. В аккаунте молодого человека есть фото со знаменитостями и кадры с тренировок, из путешествий и «Макдоналдса». В настоящий момент у парня под 14 тысяч подписчиков.

Контрактам этой красотки позавидует любая живая модель. Фото: instagram.com/shudu.gram/

Американская Шуду

А вот темнокожая модель Шуду из США - продукт специальной фабрики по производству виртуальных блогеров The Digitals - имеет серьезные контракты и влияние. У девушки 215 тысяч подписчиков, она выглядит весьма эффектно и нестандартно (как и все модели), одевается ярко и любит фотографироваться у воды. С ней работают крупнейшие бренды Samsung, Christian Louboutin и другие, а еще сотрудничают модные глянцевые журналы.

У Лил Микелы 3 млн подписчиков, и она неплохо зарабатывает. Вернее, те, кто ее придумал. Фото: instagram.com/lilmiquela/

Модель Лил Микела

Идея с инстаграм-блогером, конечно, вовсе не свежая. Ей как минимум 14 лет - именно тогда в Японии появилась первая виртуальная певица Мику Хацуне. В 2007 году эта мультяшная певица «родилась» на свет, а через два года уже давала в интернете концерты на 25-тысячную аудиторию. Еще раньше, в конце 90-х, начала выпускать клипы группа Gorillaz, существующая в виде анимированных героев.

Но если говорить про стопроцентных инстаграм-блогеров, то тут вне конкуренции модель Лил Микела с 3 млн подписчиков. Американский стартап Brud, специализирующийся на робототехнике и компьютерной графике, отрисовал симпатичную девушку с веснушками и открыл в 2016 году ей аккаунт. Микела любит музыку, общается с подписчиками и делает рекламу брендам - все, как у блогеров заведено в реальности. В некоторых постах, когда Лил изображена рядом с живыми людьми, неподготовленный человек едва ли найдет робота на фото.

И вымышленную Анну, и реальную Настю (на всякий случай: она справа) мы видим на экране. Так что какая разница?

Россиянка с ТНТ

Телеканал ТНТ в День дурака запустил в мир инстаграм-бота Анну.

«Привет, мир! Давайте знакомиться, я - Аня, виртуальная звезда ТНТ, - «написала» она в первом посте. - По поводу звезды, конечно, загнула, но так прописали меня мои создатели. Уверена, у вас будет много вопросов, все успеем обсудить!»

Проговорившись о создателях, Анна сразу дала понять: она всего лишь функция, симулякр, очередной инструмент для набирания лайков и расширения аудитории канала. На нее тут же подписались Денис Дорохов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Иван Абрамов, Андрей Бебуришвили, Юлия Ахмедова, Стас Старовойтов, Антон Шастун и другие лица ТНТ. Таким образом за десять дней виртуальная девушка с розовыми волосами нарастила аудиторию в более чем 20 тыс. подписчиков.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Считается, что ей 22 года (будет всегда), она приветствует бодипозитив, по характеру - сангвиник и «пока еще не веган». По идее ТНТ, подписчики будут влиять на ее вкусы и поведение.