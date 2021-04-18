Режиссер фильма «Никто», возглавившего американский прокат, Илья Найшуллер: «Холодная война оставила след. Русские остались угрозой»

Режиссер Илья Найшуллер превратился в постановщика голливудского кино. Фото: ichef.bbci.co.uk

Сын олигарха, московский режиссер Илья Найшуллер довольно быстро из режиссера клипов и сериала «Барвиха» превратился в постановщика голливудского кино. Можно долго спорить, что его боевик «Никто» с Бобом Оденкерком в главной роли на некоторое время возглавил американский прокат именно в период пандемии, то есть без конкуренции, но факт остается фактом. Ютуб-блогу «Макарена» Найшуллер объяснил, как русские актеры проходят кастинг в Голливуде и почему играют бандитов.

ПРО СЕРЕБРЯКОВА

Алексей Серебряков Фото: кадр из фильма

«Мы сделали злодеев в фильме «Никто» русскими, и это была моя идея. Изначально они были южнокорейцами. И объяснил, что не буду их снимать так, как делают американцы [карикатурно, как в боевике «Джон Уик»]. С южнокорейцами будет клюква. Я сказал, что сделаю хорошо. И мы договорились, что говорить между собой они будут по-русски. Я перевел все сцены с ними, написал субтитры. У меня пробовались несколько известных американских актеров на роль главного злодея, но было не то. Тогда я позвонил Серебрякову, с которым много лет назад общался по поводу другого проекта, и и предложил сыграть главного злодея в своем первом американском экшен-триллере. Он сказал: «Илья, ты знаешь, неинтересно играть русского злодея». Но мне удалось убедить. Я отправил ему сценарий, и Алексей записал три сцены: страшную разборку, надев гавайскую рубашку, потом серьезную сцену на русском языке и один дико смешной танец. Я отправил Бобу Оденкерку (исполнителю главной роли, звезде сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» и продюсеру боевика «Никто»), написав «Как тебе наш Юлиан?». Он прислал в ответ кучу сердечек. Переслал другим продюсерам — и они ответили: «Вау, кто это?!».

В Голливуде есть несколько актеров, которые почти всегда могут гарантировать кассу при правильной рекламе Фото: кадр из фильма.

ПРО РУССКИХ ЗЛОДЕЕВ В ГОЛЛИВУДЕ

«В Голливуде есть несколько актеров, которые почти всегда могут гарантировать кассу при правильной рекламе (если ты не снял фигню): Дуэйн Джонсон, Том Круз и еще несколько персон. Поэтому никто не будет рассматривать фигуру неизвестного русского артиста и думать — давайте для него придумаем фильм или роль. Так не работает. Так может сделать режиссер, который смотрит сценарий и видит на эту роль русского артиста.

И холодная война оставила свой след. Для многих американцев русские остались великой угрозой. «Красные сейчас начнут приземляться и захватят». Китайцы делают фильмы, где американцы — злодеи»

ПРО #METOO

«После скандала с #metoo все в Америке стали осторожными. До тупости. Просто ходят и смотрят в пол, даже не поднимая глаз на красивых девушек в офисе. Малейший взгляд можно интерпретировать как харассмент».

ПРО ПОНТЫ ГОЛЛИВУДА

«В любой финансовой индустрии, какой Голливуд и является, надо казаться лучше, чем ты есть, пока ты не стал сильно востребованным. Я никогда не старался быть таким, но для одной важной встречи специально арендовал мерседес».

ПРО ОТКАЗ ОТ ФИЛЬМА С МАККОНАХИ

Этот фильм снял другой режиссер (он вышел с бюджетом 65 миллионов долларов, а главную роль сыграл Крис Хэмсворт) — «Тайлер Рейк: операция по спасению». Фото: кадр из фильма.

«Пять месяцев мы обсуждали сценарий фильма с большим бюджетом (40 миллионов долларов и гонораром в 1 миллион долларов), где должен был сниматься Мэтью МакКонахи. Я сделал хорошую презентацию [для продюсеров], объяснил, о чем должен был быть этот фильм, мы начали обсуждать, где могут пройти съемки. Но я не смог вылететь на съемки из-за пандемии. Этот фильм снял другой режиссер (он вышел с бюджетом 65 миллионов долларов, а главную роль сыграл Крис Хэмсворт) — «Тайлер Рейк: операция по спасению». Я хотел сделать из него киберпанк, снятый в Центральной Америке. Но я заболел коронавирусом, надо было лечиться и когда я лежал в больнице, то в п******* (очень плохом) состоянии принял решение, что буду писать свой сценарий и не буду снимать чужой».