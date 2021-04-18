Нападающий «Спартака» Понсе — о 0:3 от «Уфы»: «Я поеду домой, и ни о чём кроме этого думать не буду»

Игроки "Уфы" Комнен Андрич и "Спартака" Наиль Умяров (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Уфа" (Уфа). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Московский «Спартак» испортил празднование собственного 99-летия. Красно-белые разгромно проиграли «Уфе» и лишились второго места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Тедеско ничего не смогли противопоставить команде своего бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал обидное поражение и рассказал о шансах команды на остаток сезона.

— Очень расстроен сегодняшним результатом. Не представлял, что сегодняшний вечер закончится подобным образом. Мы очень усердно готовились к этой игре, в итоге — всё пошло не так. Сегодня старались играть в комбинационный футбол, но нам не хватало терпения в атаке. Это была одна из причин поражения. «Уфа» сегодня играла не хуже, чем первые пять команд чемпионата. Дело было в терпении. Когда его нет, мяч теряется, а соперник бежит в контратаку. После этих контратак мы сегодня пропустили три гола. Сегодня был плохой матч не только из-за счёта, но и из-за потери трёх очков. Я поеду домой, и ни о чём кроме этого думать не буду. Тем не менее нам нужно продолжать работать и готовится к ЦСКА, — прокомментировал поражение от «Уфы» Понсе.

Следующий матч у «Спартака» — дерби с ЦСКА, в котором не сыграет Самуэль Жиго. Француз получил две жёлтые карточки и удаление в матче с «Уфой». Судейство в прошедшем матче вызвало немало обсуждений спорных моментов. Понсе рассказал про эпизод с удалением защитника, но про судейство Мешкова говорить не захотел.

— Эпизод непростой, невольно затрагиваешь тему судейства, а это я не люблю. Самуэля, конечно, будет не хватать. Он отличный человек и игрок. Но мы должны приложить все усилия независимо от того, кто выйдет на поле. Самуэль в каждой игре идёт в единоборства без злого умысла. Он играет плотно, но старается играть чисто, в мяч. Сейчас я могу сказать, что второй жёлтой не было. Было агрессивно, но в пределах допустимого, — рассказал об удалении Жиго нападающий красно-белых.