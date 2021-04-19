Как меня звали в содержанки за 200 тысяч в месяц

Не продается вдохновенье, но можно музу подкупить. Или дюжину. Фото: Twitter.com

Недавний арест в ОАЭ нескольких молодых украинок, решившихся провести обнаженную фотосессию на балконе одного из дубайских отелей, вызвал большой скандал. Девушки нанимались оказывать эскорт-услуги, но оказалось, что под этим может пониматься все, что угодно. Сегодня мы рассказываем о том, как устроен этот бизнес, как отбирают эскортниц и какие опасности могут ждать тех, кто согласился на предложение заказчиков.

«Жажду подругу-любовницу. Кроме секса, у нас будет разное времяпровождение, кино, спорт, прогулки, беседы. О тебе: не старше 25 лет, симпатичная и более-менее интеллектуальная деятельность», - читаю на сайте знакомств. От предложений рябит в глазах. «Спонсоры» на любой вкус и возраст, начиная от 24 лет. Правда, подавляющее большинство скрывают лица за абстрактными картинками.

- Фото скину в Телеграм, - предупреждает меня некий Сергей после часовой беседы на сайте для содержанок.

Сергею 44 года, ищет девушку для реализации своих фантазий. К слову, они довольно безобидны по сравнению с тем, что я повидала на сайте. Он любитель «спящих красавиц» - ему нравится ублажать девушку, пока та претворяется спящей.

Фото прилетает в секретный чат. С экрана смотрит подтянутый дядька в костюме рыбака с бородкой.

- А у тебя на сайте более откровенные фото. Но я для себя все увидел, мне нравится твой аристократический образ, - пишет Сергей и просит еще одно фото 25-летней чаровницы Аглаи, то есть меня.

КУЧА БАБЛА В ПОДАРОК

- Ищу любовницу, но надо, чтобы многое сошлось, - говорит мне 38-летний Алекс. Перед этим я его спросила, что ему нужно: любовница, содержанка или красивая кукла.

Большинство тех, с кем у нас завязалась переписка, ищут длительные отношения. Все женатые, поэтому о встречах на пару часиков просят в отеле недалеко от работы и в дневное время. Не более двух раз в неделю. Взамен - «подарок» - материальное содержание. Алекс предлагает мне 100 - 150 тысяч рублей, а Сергей - 200.

При этом ни один не высказался против того, чтобы у меня параллельно были еще «папики».

- Ты свободная девушка. Делай что хочешь. Главное, чтобы в назначенное время ты была у меня.

На сайтах знакомств потенциальные спонсоры сходу заявляют о своих пожеланиях.

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ, КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ

Чем же отличается содержанка от любовницы? Лишь тем, что первые получают материальную помощь, а вторые - альтернатива жене?

Пикантные истории содержанок и эскортниц постоянно волнуют умы. Реальные приключения Насти Рыбки в компании бизнесменов и эротические грехи героинь сериала «Содержанки», все тот же арест моделей в Дубае после ню-фотосессии... Когда смотришь на красивую жизнь с картинок в Инстаграме, закрадывается мысль, что почти любая молоденькая девушка может заполучить бунгало на Бали, кабриолет в Дубае и шопинг в Милане. Нужно просто знать, как и где искать спонсора. Ну и иметь «низкий уровень социально ответственности».

- Ищи в дорогих ресторанах, в лобби и барах при отелях, - советует мне модель Олеся Малибу.

КРАСИВАЯ КРЕВЕТКА

Надев обтягивающее платье, туфли на каблуках и шляпу, я отправляюсь на охоту в фешенебельные отели в центре Москвы.

- Будь осторожна с камерами, попадешь в базу - могут возникнуть проблемы. У многих девочек возникают сложности в последние годы при устройстве на работу. Не пойму, что ли, какой-то искусственный интеллект заработал, - наставляет видная представительница эскорт-бизнеса, скрывающаяся под ником Vasaby (это такой японский хрен, который у нас подают к суши. - Ред.).

В 2013 году она создала крупнейший форум, где эскортницы обсуждают насущные вопросы - от личной безопасности до совместной работы за границей.

Охрана и официанты в лобби-баре приветливо и как будто понимающе улыбаются мне. Неужели если девушка в таком месте одна, то однозначно вышла на охоту?

Окидываю взглядом поле боя. За столиком - трое иностранцев в растянутых футболках, скрывающих животы. Что-то среднее между ливанцами и индийцами. Под их заинтересованными взглядами сажусь за соседний столик и заказываю кофе. Вытягиваю красиво ножки и призывно выгибаюсь, как креветка. Но спустя полчаса остаюсь в лобби одна.

На анкету журналиста «КП» откликнулись несколько десятков «ценителей прекрасного».

«МОРКОВКА» ДЛЯ БОГАТЫХ

В пятничный и субботний вечер съем в лобби не клеится. Залы пустуют, а встреченные мужчины не тянут на желающих скрасить вечер в компании красотки Аглаи.

Весь съем перетекает в модные бары и клубы, а в теплое время - в рестораны при загородных отелях. Здесь можно выловить любую рыбку: эскортницу, потенциальную содержанку и секс на одну ночь без обязательств, разве что, финансовых. Последние не интересуют состоятельных мужчин. Им подавай контроль.

- Содержанка - контролируемая любовница. Клиент считает: я ей плачу, я ее контролирую. Девушка сама прекрасно понимает, что пока мужчина дает ей деньги, то она готова прибежать по первому его свистку, - поясняет психолог Константин Саркисян. - Но не каждый мужчина способен потянуть содержанку. Это крупный бизнесмен, у него очень мало свободного времени. Ему не нужна девушка, которая будет качать права. Он знает, что у него в телефоне есть две симпатичные «морковки», которые сделают все, что ему нужно.

КСТАТИ

Украинские модели рассказали об условиях содержания в дубайской тюрьме: голод, холод и камеры для особо опасных преступников. Через восемь дней заключения девушек депортировали в Киев. За участие в обнаженной фотосессии моделям запрещен въезд в ОАЭ и страны Персидского залива. Украинки еще легко отделались. В худшем случае за непристойное поведение их могло ждать полгода за решеткой и штраф в размере 100 тысяч рублей (5 тыс. дирхамов). Организаторам съемки грозит до 1,5 года тюрьмы и почти миллионный штраф.