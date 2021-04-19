Донбасс: театральный аншлаг семилетней войны

На Донбассе - война, но люди стремятся в театр. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Донецк: война идет, что будет дальше неведомо, а люди ломятся в театры. Не идут чинно, а именно ломятся – жадно, с упорством, совершенно непонятным в наш информационный век. С вечера пятницы возле Донецкого государственного Академического невозможно запарковать машину, забиты парковки и соседние дворы. Машины совершенно разные - дорогие и скромные: "Матизы", да старенькие «Жигули». Люди едут со всей республики, поэтому спектакли специально начинаются рано, по театральным меркам – в пять часов вечера, чтобы публика успела добраться даже в Луганск до наступления комендантского часа. А он, этот час, по-прежнему соблюдается здесь строго, все семь лет войны. И те же семь лет в республике невозможно достать билеты, что в театры, что в оперу. Я пробовал несколько раз. Обычно я спохватывался за два-три дня до спектакля, а надо было раньше, а лучше – за месяц, научили знающие люди.

С вечера пятницы возле Донецкого государственного Академического невозможно запарковать машину - зрители приезжают со всего региона Фото: Дмитрий СТЕШИН

Эти билеты мне подарила администрация ДНР. Других вариантов не было. Спектакль называется "Игроки", достаточно стандартная "плутовская комедия" из 19 века, с интригой в конце. О том как Россия-матушка перепахивает ментально заезжего итальянского шулера. И больше не разжимает свои объятия, в которые иностранец попал по недомыслию, пытаясь поправить свои финансовые дела за счет представителей русского купечества и дворянства. Кстати, по ходу пьесы раз 300 употребили слова "русский" и Россия. Может и больше, я не считал.

Знающие дончане подсказывают: покупать билеты лучше за месяц, потом - не достать. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Музыка и песни в спектакле - Александра Скляра, такое впечатление, что писалось специально под спектакль, но это не так, конечно, просто попало в нерв. Механика сцены... даже не знаю с чем сравнить, с "Ленкомом"? Как определить уровень? Столичный, ничего пыльно-провинциального. И без новаторства не обошлось – медведь, точнее, актер в костюме медведя на мотороллере «Вятка» всегда появлялся в нужно время и срывал овации. Гениальная роль десятого плана.

Спектакль называется "Игроки", достаточно стандартная "плутовская комедия" из 19 века, с интригой в конце. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мест свободных в зале не было. Публика самая разная. Военные держались группками, и только по берцам можно было понять, откуда эти мужики. Были дамы в серебряных и золотых платьях – наследие богатого довоенного Донецка. Были и обязательные старушки-театралки.

К концу второго акта, зал уже просто визжал, стонал натурально. Артистов не отпускали минут десять, это была искренняя овация – никто не сбежал в гардероб, я проверял. Исполнили пару сценок на бис, и тут до публики дошло, что люди на сцене выложились полностью, устали смертельно и теперь уже нам нужно проявить милосердие.

Спектакль о том, как Россия-матушка, перепахивает ментально заезжего итальянского шулера. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Покопал историю театра в интернете. На "Википедии" есть статья с кучей правок - небратья вычитывали внимательно, вычеркивая все, что им было не по нраву. По "Википедии" получалось, что история театра заканчивается в 2009 году и все... Ни слова о семи годах работы театра на войне.

Музыка и песни в спектакле - Александра Скляра, такое впечатление, что писалось специально под спектакль Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уточнил у местных. Знающие люди рассказали, что в 2014 году, летом, основной костяк театральной труппы, все примы подались в Киев. Осталась в театре одна актерская молодежь. В августе артисты вместе с семьями жили в театральных подвалах, прятались от обстрелов.

Но ничего, войну чуть отодвинули от города, и уже в 2015 набрали новую труппу, заодно присвоили театру звание "Государственный" и судя по тому, что я увидел, бежавшие в Киев должны были пожалеть. И позавидовать. Потому что таких зрителей в мирных городах не найти. Я пытался выяснить у местных – что за театральное безумие творится в Донецке уже семь лет? Отвечали по-разному. От затаенно-гордого: «У нас всегда любили и ценили театр», до более разумного объяснения: «все забыть на три часа». Забыть страшное прошлое и не думать про непонятное будущее, которое, как знать, может оказаться …не хочется каркать.

В 2015 в театр набрали новую труппу, заодно присвоили ему звание "Государственный". Фото: Дмитрий СТЕШИН

И конечно, этого театра не было бы без зрителей. Зрители эти ходят по Донецку и спрашивают друг друга: " А Война будет"? Да кто ж знает! Поэтому на прошлой неделе появился локальный мем: "лучше страшный конец, чем ужас без конца". Это старинная поговорка времен «Тридцатилетней войны» опять оказалась в речевом обиходе. Я не понимаю, почему эти железные люди, живущие на Донбассе, ждут уже семь лет решения своей судьбы в предбаннике России? У нас что, таких людей навалом, девать некуда? Вопрос риторический, пусть на него история отвечает.