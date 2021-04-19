Как русинов превращали в «украинцев», чтобы оторвать от России

В Закарпатье русины мечтают об экономической независимости от Украины. Фото: facebook.com

ПОШЛИ ОТ СЛОВ «РУСИ СЫН»

Судя по дневниковым записям, Иван Франко обижался, когда его называли украинцем: «Меня сегодня кровно образили (оскорбили, - польск.), меня обозвали украинцем, хотя все знают, что я - русин».

Это он написал в конце XIX века. Через 100 лет слово «русин» уже вызывало недоумение: «Кто это?»

Согласно официальным источникам, это народ, имеющий самоназвание «русины», четвертый по численности среди восточных славян! Впереди только русские, украинцы, белорусы. Исторические места расселения русинов - Закарпатье и Галичина. То, что называется сегодня Западной Украиной. И этот народ - не миф.

Историк Андрей Марчуков, один из ведущих специалистов по украинско-малороссийской теме, считает, что исчезновение слова «русин» из обихода на Украине объяснимо:

- Больше сотни лет воинствующее украинство вело борьбу против русскости и русинства. Этноним «русины» восходит ко временам Древней Руси и является производным от слова «Русь», в значении принадлежности к ней. Столетиями это было самоназванием населения Галичины, Буковины и Подкарпатской Руси (Закарпатья). С первой трети - середины XIX века это название становится знаменем национального возрождения местного народа, пребывавшего под властью австрийцев, поляков и венгров. Как культурный манифест он возник благодаря «Русской троице» (1834 - 1837). Три галицких студента - Маркиан Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич выпустили произведение «Руси сын», то есть «русин».

- Современная украинская история называет этих парней украинофобами…

- Их так называют только сторонники украинства. А не любят их за то, что они, особенно Головацкий, стояли у истоков галицко-русского движения. Тогда было несколько терминов, обозначающих русинов: «карпаторосс», «угроросс» или просто «русский». Что подчеркивало: этот народ - часть большой русской нации наряду с великороссами, малороссами и белорусами. И потому украинские националисты так ожесточенно боролись с русинством в последнее столетие.

Знаменитые украинские писатели Леся Украинка и Иван Франко, запечатленные в названиях улиц и площадей городов СССР и даже на почтовых марках, не только не скрывали, что они русины, но и гордились этим... Фото: wikimedia.org

«НЕУДОБНЫЙ НАРОД»

Самая большая беда народа, называющего себя русинами, - место их исторического расселения.

Вспоминается еще один народ без государственности - курды, которые расселены на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана.

Места проживания русинов - Венгрия, Румыния, Польша, Украина, Словакия и Сербия. Без большой европейской войны обрести государственность русинам невозможно. Последние попытки были в 1990-х, во время «парада суверенитетов», но их привычно купировали. Спасибо, что без геноцида, как в начале ХХ века…

Первыми, кто серьезно занялся «неудобными» русинами, была Польша. В 1859 году польский граф Голуховский решил ввести в русских (русинских) школах так называемую абецадло - азбуку, если по-русски. Новаторство породило протест необычной формы - читать русскую литературу стало модно даже в бедных русинских семьях. И этот протест принял политические формы. В польском сейме и австро-венгерском рейсхрате вдруг появились «объединители» - политики, требовавшие объединить Галицкую Русь в центре Европы с матушкой-Россией. Терпеть такое было невозможно. Особенно в Австро-Венгерской империи, которая и так уже потрескивала по национальным швам:

- Австрия мирилась с русинами, пока в русинских землях не заявило о себе национальное возрождение. Поэтому австрийцы в качестве противовеса галицко-русскому движению и создали другое - украинское. Оно стояло на точке зрения, что русины - не часть русского народа, а «особая украинская нация». Местные «украинцы» ориентировались на Вену и даже намеревались содействовать присоединению к Австро-Венгрии исконно малороссийских земель России, - замечает Андрей Марчуков.

Именно тогда опытные австрийские манипуляторы национальным самосознанием сообразили: для того, чтобы русины не чувствовали себя частью русской нации, их проще не «полонизировать» (что пытались сделать изначально, но получалось плохо, люди этому активно сопротивлялись), а придумать им новый, украинский, язык на основе диалектов и наречий. Лишь бы он отличался от русского. Поэтому его щедро нашпиговали польскими словами. Современная украинская мова чуть ли не на треть из них и состоит. Появилось и польско-украинское политическое движение с любопытным, выносящим сознание гимном: «Мы с ляхами, ляхи с нами! И в прах вража сила! И як было с давен-давна, Засияе Русь преславна Русинов делами...»

Министерство просвещения Австро-Венгрии сразу же начало языковую реформу. Историк Илья Терех писал в книге «Украинизация Галичины»:

«Как по мановению волшебной палочки, вводится в школах, судах и во всех ведомствах новое правописание. Старые «русские» учебники изымаются... По всей Галичине распространяется литература об угнетении «украинцев» «москалями». Из Киева приглашается Михаил Грушевский. Для него во Львовском университете учреждают кафедру «украинской истории» и поручают ему составить историю «Украины» и никогда не существовавшего «украинского народа». В награду и благодарность за это Каиново дело Грушевский получает «от народа» виллу и именуется «батьком» и «гетманом». Но насаждение украинства по деревням идет туго. Народ держится крепко своего тысячелетнего названия. В русские села посылаются исключительно учителя-украинофилы, а учителей с русскими убеждениями оставляют без мест...»

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГЕНОЦИД

Разумеется, «просвещенная Европа» и до русинов вполне успешно уничтожала разные «неудобные народы». Но, пожалуй, первый раз делала это, поставив истребление на научную основу. Корни нацистских концлагерей нужно искать в трагической истории русинов начала ХХ века. А русины очень не хотели превращаться в украинцев и тем самым рушили все планы и Германии, и Австро-Венгрии, слившихся в 1879 году в братском союзе. Идея была такая: отсечь у России все «лишние» западные земли - Литву, Лифляндию и Курляндию. На Днепре организовать Киевское королевство. Галичину обособить и дать ей специального короля Василия Вышиваного (Вильгельма Габсбурга) - в наше время все это выглядит как глумление, и было бы смешно, если бы планы венского и берлинского генштабов не удались в XXI веке, пусть и частично.

Русины ждали русскую армию в 1914 году. Отступающие австрийцы и венгры записали русинов в «изменники» и при помощи украинских националистов решили свести с ними счеты.

Священник Иосиф Яворский писал: «Армия получила инструкции и карты с подчеркнутыми красным карандашом селами, которые отдали свои голоса русским кандидатам в австрийский парламент (т. е. деятелям галицко-русского движения. - Авт.). И красная черточка на карте оставила кровавые жертвы в этих селах».

Русинов пороли, подвешивали за одну ногу, наконец, просто вешали и расстреливали.

Причины?

Достаточно иметь дома почтовую открытку с Пушкиным. Людей сгоняли в концлагеря, и один из них, Талергоф, все-таки стал известен и до сих пор на слуху.

Как писал русин, или русский галичанин, Илья Терех:

«В самом начале войны австрийские власти арестовали почти всю русскую интеллигенцию Галичины и тысячи передовых крестьян по спискам, вперед заготовленным и преданным властям украинофилами, сельскими учителями и попиками».

Если судить по сохранившимся фото, обустройство концлагерей мало чем отличалось от подобных заведений Третьего рейха: бараки, колючка, в центре - аппельплац для построений и экзекуций. Самое ужасное, что русины претерпели дважды. После отступления русской армии из Галиции в 1915 году геноцид продолжился и усилился. Точных цифр нет, и, наверное, уже не будет.

Примерно около 60 тысяч русинов были просто убиты, 80 тысяч прошли через концлагеря, 100 тысяч бежали в Россию.

По данным последней переписи от 2010 года, сейчас в России проживают лишь 225 русинов...

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ НАСЛЕДНИКИ АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Можно было предположить, что с приходом советской власти, боровшейся со всякими «темницами народов», для русинов наступит «эра благоденствия»?

«Наоборот! Без большевиков не было бы никакой Украины», - говорит Андрей Марчуков.

- Они приняли точку зрения украинства. Малороссов и русинов стали считать не частью русской нации, а отдельной украинской нацией, да еще и якобы угнетавшейся Россией. И стали достраивать то, что не успели австрийцы и немцы: создавать с новой силой украинскую государственность и ее язык при помощи «украинизации». Людям с детства, со школы внушали, что они не русские, не малороссы или русины, а украинцы. Так их и записывали в паспортах во время переписей. Делалось это не только в Восточной Украине, но и в присоединенных к СССР в 1939 году Галиции, Западной Волыни и Буковине, которые стали именоваться Западной Украиной.

А потом началась Вторая мировая война. Галицко-русское движение вновь стало жертвой украинских националистов, действовавших при поддержке немцев.

- И ни разу этот народ не имел своей государственности?

- В межвоенный период часть исторических территорий русинов принадлежала Чехословакии. Согласно ее конституции эти земли назывались Подкарпатской Русью и даже имели автономию. Большинство прав было, конечно, на бумаге, но факт есть факт. После окончания войны население автономии захотело войти в состав СССР, с ним они связывали свое будущее. На тот момент было два пути. Местные коммунисты считали Подкарпатскую Русь Закарпатьем и частью Украины. Но были и другие мнения. В ноябре 1944-го состоялся Православный съезд духовенства Мукачевско-Пряшевской епархии, на нем была избрана делегация в Москву и подготовлено воззвание к Сталину с просьбой включить Подкарпатскую Русь в состав СССР на правах самостоятельной союзной республики - Карпаторусской ССР. Но в Москве не поддержали инициативу, и в 1945 - 1946 годах эта земля вошла в состав СССР, но как часть Украинской ССР, и там опять началась украинизация.

Последней надеждой русинов был 1991 год, распад СССР, «парад суверенитетов» и «берите суверенитета сколько хотите». Впрочем, последняя фраза русских людей, как обычно, не касалась. Тем более на Украине. Андрей Марчуков объяснил, почему.

- Украина - нациократическое государство, то есть государство украинской нации. Все, что не соответствует этой концепции и подрывает идеологию украинства, тут же пресекается и подавляется. Пример тому - гонения и запрет русского языка и культуры. Признать, что большая часть населения Закарпатья и Галичины - это не украинцы, а русины, да еще и часть русской нации, для Киева и украинских националистов невозможно и опасно. А вот в соседних европейских государствах национально-культурное развитие русинов проходит сво бодно…

СПРАВКА «КП»

Русины - группа восточнославянского населения, компактно проживающая на западе Украины (Закарпатье), на востоке Словакии (Пряшевская Русь), в юго-восточной Польше (Лемковщина), на северо-востоке Венгрии и северо-западе Румынии (Марамарош), а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии.

Численность от 55 тысяч (по данным официальных переписей в странах Восточной Европы) до 1,5 млн чел. и даже 4 млн (по утверждению русинских организаций).