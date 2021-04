Определились финалисты шоу «Голос.Дети». Среди них — дочь барда Трофима

Елизавета Трофимова - дочь известного барда Фото: Кадр видео

В прошедшем выпуске восьмого сезона шоу «Голос.Дети» стало известно, кто точно выступит в финальном выпуске проекта 30 апреля. Однако это еще не все: 23 апреля пройдет дополнительный тур проекта, в котором вроде как выбывшие дети получат еще по одному шансу вернуться в игру. А пока «КП» представляет состоявшихся финалистов.

Команда Егора Крида

Елизавета Трофимова (12 лет, Москва)

Дочь барда Сергея Трофимова блестяще исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed и заслуженно прошла в финал.

Анна Волкова (8 лет, Москва)

Самая маленькая финалистка Аня Волкова взяла хит Селин Дион My Heart Will Go On и доказала, что взрослую и глубокую песню может осмысленно спеть даже ребенок.

Команда Светланы Лободы

Юлия Гаврилова (13 лет, село Кинель-Черкассы, Самарская область)

Юля увлекается народными песнями, поэтому выбрала фолк-композицию другой финалистки «Голоса» Тины Кузнецовой «Ай вы, цыгане!».

Владислав Тюкин (12 лет, Санкт-Петербург)

Единственный пока что парень к финале исполнил хит Морриса Альберта Feelings — и не прогадал.

Команда Басты

Мария Политикова (13 лет, Рязань)

Юная фанатка Басты и танцовщица Мария Политикова отлично справилась с исполнением песни «Реченька», которую еще в 1974 году пела Алла Пугачева.

Кира Гоголадзе (14 лет, Владимир)

Самая старшая на настоящий момент финалистка проекта любит петь в жанре соул, однако и кубинское болеро Contigo En La Distancia, которое исполняла Кристина Агилера, ей тоже отлично подошло.

Кроме перечисленных детей в финал могут попасть и другие участники — они снова выйдут на сцену, чтобы разыграть еще три путевки в заключительный этап конкурса: Георгий Дзебоев, Алиса Трифонова, София Медведева, Тимофей Завалинич, Василиса Суюнова, Полина Данильченко, Мирон Проворов, Ксения Коваленко, София Фанта.

