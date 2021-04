Научный факт: продолжительность жизни особ королевской крови в среднем на 30 лет больше, чем у их подданных

У королевы Елизаветы II, недавно проводившей в последний путь своего мужа, который умер в возрасте 99 лет, есть все шансы прожить дольше века Фото: REUTERS

Их престарелые величества

Принцу Греческому и Датскому, герцогу Эдинбургскому Филиппу - внуку короля Греции Георга I и супругу царствующей королевы Великобритании Елизаветы II - не хватило каких-то двух месяцев, чтобы отпраздновать 100-летний юбилей. Умер 9 апреля 2021 года. Да и сама вдова давно живет – 95 лет. А ее мама - Елизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон, королева-мать, как ее иногда называли, вообще скончалась в невероятно преклонном возрасте - 101 год. На эти и другие впечатляющие факты – в смысле продолжительности жизни царственных особ – обратил внимание известный американский геронтолог Джей Ольшанский (S. Jay Olshansky), профессор эпидемиологии и биостатистики из Университета Иллинойса (Professor of Epidemiology and Biostatistics, University of Illinois at Chicago). Присмотрелся к биостатистике и углядел нечто еще более удивительное. Профессор обнаружил, что британские монархи и члены их семей, как правило, живут аж на 30 лет дольше своих подданных - в среднем, конечно.

К примеру, королева Виктория, родившаяся 1819 году, умерла в возрасте 81 года, при том, что женщины того времени могли рассчитывать на среднюю продолжительность жизни в 41 год. Не больше. В 1926 году, когда родилась Елизавета II, прогнозируемая продолжительность женской жизни составляла уже 62 года против 95, стукнувших нынешней английской королеве.

О своем «открытии» Джей Ольшанский сообщил в издании The Conversation, припомнив, что аналогичный феномен он подмечал и раньше, анализируя возрасты американских президентов.

График, которым Ольшанский сопроводил свое исследование: синие полосы - реальный возраст монаршей особы, зеленые - средняя продолжительность жизни.

Профессор считает, что особ королевской и президентской крови – по крайней мере из числа тех, которые попали в его поле зрения, хранит не столько Господь Бог, сколько генетика. Мамы, папы, дедушки и бабушки долгожителей не торопились на тот свет. Дальнейшие объяснения ученого не выходят далеко за рамки банальности, хоть и противоречат известной поговорке «бедность не порок». Порок, да ещё какой, если принимать во внимание её влияние на продолжительность жизни.

У тех, кто родился и продолжил жить в бедности, меньше всего шансов достигнуть преклонного возраста. Трудности, сопутствующие низкому социально-экономическому статусу, известны, к сожалению, многим. И не только британским подданным. Бедным, как правило, недоступно качественное медицинское обслуживание, здоровое питание, хорошее образованию. Да и, чего уж там говорить, им чаще приходится переживать, чем радоваться. О том, что подобные выводы справедливы, свидетельствуют многочисленные исследования, проведенные в разное время. Ольшанский на них ссылается.

Королевская чета в молодости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидно, что у царственных особ, с рождения обладающих многочисленными привилегиями, и преимуществ больше, чем у других. «Как сыр в масле катаются», «живут, как у Христа за пазухой», - говорим мы в таких случаях. Так что ж не жить-то? Может быть, не всегда счастливо, но зато долго.

Три шага к 100-летнему юбилею

Если подданным захочется прожить дольше, а никаких привилегий, позволяющих задержаться на этом свете, не предвидится, то можно попробовать правильно питаться и хоть чуть-чуть двигаться. К столь, казалось бы, примитивным представлениям на счет того, что действительно эффективно в смысле продления жизни, а то и омоложения, пришли ученые, которые вот уже несколько лет анализируют многочисленные исследовательские работы, сравнивают результаты и выявляют наиболее впечатляющие. А впечатляют как раз те, которые касаются еды и физической активности. О них не так давно рассказала британская газета The Guardian в статье под заголовком «The 100-year life: how to prolong a healthy mind», вольный перевод которого мог бы звучать весьма знакомо. Как у Маяковского: «Лет до ста расти нам без старости».

Рекомендации сводятся к трем простым «шагам»:

1. Есть меньше мяса, больше овощей и фруктов

«Аксакалы» употребляют минимально обработанную растительную пищу, в мясе себя ограничивают. В вине – практически нет. Где-то его пьют весь день, правда, малыми дозами. В перерывах употребляют воду, травяной чай с душицей, шалфеем, мятой, розмарином, листьями одуванчика, кофе. Если пьют молоко, то козье.

2. Не переедать

Ощутимого благотворного эффекта можно достичь, сократив потребления калорий хотя бы на треть. Причина феномена до конца не ясна. Возможно, секрет в процессе под названием аутофагия, за открытие механизмов которого японец Ёсинори Осуми в 2016 году был удостоен Нобелевской премии по медицине.

Аутофагия избавляет организм от ненужных клеток, а их самих - от токсинов. Процесс включается наиболее интенсивно в ответ на стресс — в том числе и тот, который возникает от дефицита калорий. И в результате голодания.

«Сочетание голодания и снижения калорийности замедляет старение, продлевает жизнь и противодействует возрастным расстройствам, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и неврологические расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и инсульт», - заявляют геронтологи из Национального института старения, обзорное исследование которых опубликовано в New England Journal of Medicine.

3. Двигать телом и шевелить извилинами

Общение с родными и близкими, крепкие духовные связи с ними серьезно препятствует одряхлению — умственному и, как следствие, физическому. Поскольку от того, насколько активен мозг зависит желание двигаться.

Двигаться можно интенсивно, умеренно и даже еле-еле. Польза обязательно будет, уверяют ученые.

Тем, кому позволяет здоровье, следует не менее 75 минут в неделю быстро ходить, примерно со скоростью 5-6 километров в час. Если физическая форма не столь уж хороша, то ходить придется по 150 минут в неделю — не торопясь, со скоростью 3-4 километра в час. Оптимальный вариант: ходить каждый день не менее 30 минут к ряду.

Аэробную нагрузку стоит дополнять упражнениями с отягощениями, укрепляющими мышцы — то есть, надо «качаться».

Тренировать мозг необходимо каждый день. Ученые рекомендуют обсуждать новости, услышанные по радио или прочитанные в газете, задумываться о политике, разгадывать кроссворды, судоку, играть в шахматы или в преферанс. А еще лучше - решать вместе с внуками школьные задачки.

Как поясняют неврологи, ничто так не способствует восстановлению нервных клеток, как найденный правильный ответ.

У подданных, придерживающихся рекомендаций геронтологов, прожить жизнь «королевской» продолжительности шансов больше, чем у тех, которым лениво прикладывать хоть какие-то усилия.

А КАК У НАС

Высшие руководители СССР и России живут примерно на 14 лет дольше, чем простой народ

Тенденция, которую выявил Джей Ольшанский для монархического строя, была не чужда и советскому. Не трудно удостовериться.

Начнем с Ленина – Председателя совета народных комиссаров. Он умер в возрасте 54 лет в 1924 году. В то время у мужчин так называемая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в среднем составляла около 40 лет. Разница в 14 лет.

Сталин умер на 75 году жизни в 1953 году в должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Тогда, по прогнозам демографов, мужчинам следовало жить примерно 64 года в среднем. Иосиф Виссарионович задержался на этом свете лишние 11 лет.

Хрущев – Первый секретарь ЦК КПСС - умер в 1971 году, прожив 77 лет. А положено было бы 63 года. Разница в 14 лет.

Вспомним других генеральных секретарей. Брежнев умер в 1982 году в возрасте 75 лет, Андропов – в 1984 году, дожив да 69 лет, Черненко скончался в 1985 году в возрасте 74 лет. Мужчинам тогда отводили примерно 61 год. Опять же разница составляла от 14-13 лет. Андропов – исключение.

Горбачев – первый и последний Президент СССР - еще жив. Ему недавно исполнилось 90 лет. При нынешней средней продолжительности мужской жизни в 66 лет. Разница в 24 года.

А вот Ельцин – первый Президент России - умер в 2007 году, прожив 76 лет. Разница со средней продолжительности жизни мужчин в 61 год составила 15 лет.

Всем им, уже ушедшим из жизни, далеко до принца Филиппа. Очень далеко. По сравнению с ним молодыми умерли. Хотя казались невероятно старыми и дряхлыми, считались геронтократией.

Итак, продолжительность жизни советских и российских вождей превышала среднюю по стране всего на 14 лет. Не на 30 лет, как в Великобритании. Но разница всё равно имелась. Что тоже, наверное, позволяет говорить о роли неких привилегий. Но сравнивать их с монаршими, пожалуй, будет несправедливо.

Даже Ленин, не доживший и до 60 лет, и тот превысил среднюю продолжительность жизни того времени.

КСТАТИ

Джей Ольшанский верит в силу здорового образа жизни, но считает, что существенно увеличить ее продолжительность - хотя бы до 150 лет - не получится, если каким-то образом не вмешаться в механизмы наследственности.

Геронтологу вторят ученые из Вашингтонского университета (University of Washington) и Института исследования процессов старения имени Бака ( Buck Institute for Research on Ageing) , которые, похоже, отыскали «заветные» гены - те, которые не дают людям жить дольше. Предложили удалить их, чтобы не мешали. Вдруг получиться? И тогда Пенсионный возраст можно будет поднять до 100 лет

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 2040 году средняя продолжительность жизни в России увеличится на 5 лет

В 2018 году прогноз продолжительности жизни на ближайшие 20 лет составили ученые большого интернационального коллектива, которыми руководил Кайл Форман (Kyle Foreman) из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle).

Авторы прогноза, с которым в свое время познакомил авторитетный журнал The Lancet, в буквальном смысле вычислили грядущее. Составляя математическую модель, исследователи учли наиболее распространенные причины смерти - в первую очередь преждевременной. Ограничились 250 наиболее вероятными.

В программе были учтены еще и образ жизни и привычки населения той или иной страны - из 195, охваченных исследованием. Дополняли ее данные о тенденциях здравоохранения и об окружающей среде.

Моделирование продемонстрировало: в глобальном масштабе за 20 лет продолжительность жизни увеличится в среднем на 4 года и 5 месяцев. Но вклад разных стран в это достижение будет разным.

Дольше всего станут жить в Испании - 85,8 года против нынешних 82,9. К испанцам пристроятся японцы - 85,7 года против нынешних 83,7. И жители Сингапура с 85,4 года против нынешних 83,2.

Десятку долгожителей дополнят Швейцария, Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.

Самыми обделенными - в смысле предельного возраста - окажутся жители африканского государства Лесото. Им исследователи отпустили в среднем 53,7 года.

Россия в рейтинге продолжительности жизни заняла 116-е место - к 2040 году россияне в среднем будут жить по 75,6 года. Кстати, это не так уж и мало, ведь сейчас они живут 71 год (всего с учетом мужчин и женщин).

Даже крайние варианты будущего - пессимистический и оптимистический - сулят нам прибавку до 72,4 года в худшем случае и аж до 80,5 – в лучшем.

ЧУДО ПРИРОДЫ

