Высмеивавший Трампа по теме коронавируса Брэд Питт проведет церемонию вручения «Оскара-2021» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедший пандемийный 2020 год спутал все карты. Киноиндустрия только начинает оправляться от заморозки — и пока еще не совсем понимает, как лучше выходить из кризиса. Однако с одним из пунктов удалось определиться довольно точно: в 2021 году «Оскара» вручат очно. Безо всяких там удаленок.

Ведущим церемонии, которая намечена на 25 апреля (в ночь на понедельник, 26 апреля), назначали Бреда Питта, который сам дождался актерского «Оскара» только в прошлом году за фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Один из главных холостяков Голливуда впервые станет ведущим церемонии. К тому же она пройдет очно.

Примечательно, что около года назад в это самое время на пике пандемии актер в вечернем ТВ-шоу Saturday Night Live сыграл небольшой скетч, где в образе главы комиссии Соединенных Штатов по борьбе с COVID-19 и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи высмеял слова тогдашнего президента США Дональда Трампа о том, что инфекция исчезнет «как чудо», а вакцина появится «скоро». Питт сравнил предложенные главой государства методы лечения с флешмобом Tide Pod Challenge, когда пользователи Сети якобы собирались прокусить капсулы со средством для стирки.

Теперь коронавирусный формат вернулся к Брэду. «Оскар-2021» решили проводить не только в США, но еще и в Европе — Лондоне и Париже на дополнительных площадках, поскольку многие фигуранты церемонии не смогут прилететь в Лос-Анджелес по причине ограничений.

Всех гостей и номинантов на «Оскар» тщательно протестируют на ковид методом взятия мазка ПЦР. Вместе с Питтом вести церемонию будет актриса Зендая Мари Штермер Коулман, звезда фильмов про Человека-паука.

Вручать награды, согласно плану регламента киноакадемии, позовут Холли Берри, Хоакина Феникса, Лору Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисоа Форда и других звезд Голливуда.