После того, как на Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков, Альфа-банк отказался от рэпера. Рекламные контракты под угрозой

Фото: кадр из клипа

Как мгновенна и тщетна слава, приходящая моментально. Еще несколько дней назад рэпер Алишер Моргенштерн (в прошлом — Валеев) числился «директором по работе с молодежью» в Альфа-банке, одной из самых крупнейших финансовых структур России.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов уверял, что все это не хайп, рэпер всерьез намерен посещать офис и заниматься развитием соцсетей компании, наращивая аудиторию так искусно, как умеет.

- Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть, - опрометчиво утверждали в организации. - Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты.

И вроде бы получалось. Начинающий маркетолог выпустил ролик «Клип за 10 лямов», в котором открыто рекламировал карту банка. Им, кстати, заинтересовались в ФАС.

Но погоня за хайпом закончилась так же быстро, как и началась (примерно, как и в ситуации с лидером группы Little Big Ильей Прусикиным, которого взяли в «Связной» на должность креативного директора). При первом же, как говорили в картине «Джентльмены удачи», шухере от рэпера тут же отказались. Видимо, все же банку пришлось краснеть за «настроенного на серьезную работу» сотрудника.

Это произошло после выхода неоднозначного клипа на ремейк хита нулевых «Новая волна». В нем Моргенштерн предстал в образе молодого католического священника, организовавшего дискотеку в Судный день. Не все поняли ироничного посыла музыканта, разгорелся скандал с участием даже звезд боевых единоборств.

А еще 17 апреля стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков, детально изучив клипы «Розовое вино — 2» и Family.

— Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход, — открестились от рэпера в банке, по сути опровергая свои же слова по поводу его трудоустройства. — Он не является нашим сотрудником.

Понятно, что на такой шаг банк пошел, чтобы не нести репутационные потери. Однако до сих пор не совсем понятно, на что рассчитывало руководство финансовой организации, оформлявшее на работу самого скандального рэпера страны. Ведь некоторые, узнав об этом, начали даже резать свои банковские карты и отказываться от сотрудничества с Альфа-банком.

В этой связи интересно, как теперь поведут себя рекламодатели Моргенштерна, ведь у него в инстаграме очень часто покупают интеграции компании, продвигающие гаджеты, табак, производители чипсов, «Кока-кола» и так далее.