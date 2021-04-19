Журнал Paris Match разочаровал скептиков, не верящих в их родство: принц Гарри оказался копией своего деда

Принц Гарри (справа) и фотография его деда 1996 года. Фото: REUTERS

В связи с недавней смертью супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа вновь проснулся интерес к вопросу о кровных узах сбежавшего из Великобритании герцога Сассекского с королевской семьей.

Французское издание Paris Match опубликовало старую фотографию принца Филиппа, призванную поставить точки над i.

Переезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл на постоянное место жительства в США дал повод говорить об отсутствии кровных связей герцога Сассекского с королевской семьей и, как следствие, прохладного к нему отношения со стороны монархов. Недавняя смерть принца Филиппа вновь оживила эту тему.

Не секрет, что у матери принца Гарри, Дианы, в свое время был роман с майором Джеймсом Хьюиттом. Причем связь молодых людей продолжалась и во время брака Дианы и принца Чарльза, сына Филиппа. Это обстоятельство и дало повод предположить, что Гарри – сын Хьюитта.

В доказательство своей теории приверженцы «внебрачного» происхождения Гарри выкладывали многочисленные фото, подтверждающие сходство принца с бравым майором. Однако специалисты утверждают, что на подобных фотографиях практически всегда заметны следы вмешательства, призванные увеличить сходство мужчин. В то же время, биографы королевской семьи утверждают, что Диана познакомилась с Хьюиттом примерно через два года после рождения Гарри.

Французское издание Paris Match на своей странице в Instagram выложило коллаж из двух фото: слева снимок принца Филиппа, сделанный в 1957 году, а справа – принца Гарри. На обоих молодых людях - военная форма: на Филиппе - флотская, а на Гарри – форма дворцовой кавалерии. Причем возраст деда и внука на фотографиях одинаков – каждому 36 лет.

И вот эти снимки развеивают любое сомнение – невооруженным глазом видно, что Гарри является удивительно точной копией своего деда. Несмотря на огненно-рыжую шевелюру, которая, собственно, и является основной темой для подозрений.