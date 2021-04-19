Террорист, совершивший нападение на собор в Ницце, может избежать наказания

Неизвестный с ножом напал на прохожих возле церкви во французской Ницце в октябре 2020 г. Фото: REUTERS

В октябре 2020 года 22-летний гражданин Туниса Брахим Ауиссауи совершил теракт в соборе Нотр-Дам во французской Ницце, убив трех человек - церковного охранника и двух женщин – прихожанок храма.

Полицейские задержали пытавшегося скрыться с места преступления террориста практически сразу. Они открыли огонь и ранили его, после чего со множеством ранений доставили в больницу.

Несмотря на то, что террорист долгое время находился без сознания, ему сразу же предъявили обвинения в «убийствах и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью». А мэр Ниццы Кристан Эстрози заявил, что «Франция снова стала жертвой исламо-фашизма».

И вот следователи, наконец, смогли допросить Ауиссауи. Они выслушали его короткие показания. Террорист утверждает, что ничего не помнит.

- Не помню событий, произошедших в Ницце, ни своего пребывания во Франции и Италии, и даже всего того, что связано с моим прошлым в Тунисе. – заявил он.

Психиатр и невролог, назначенные судом, считают, что преступник лукавит, передает francetvinfo.

- Не существует травм или их лечения, которые могли бы вызвать потерю памяти в краткосрочной и среднесрочной перспективе, - говорят врачи. - Предполагаемая потеря памяти могла бы быть интегрирована в посттравматическое стрессовое расстройство, но об этом можно говорить только после психиатрической экспертизы.

У медиков есть полгода, чтобы определить, говорит ли террорист правду о том, что ничего не помнит, или же просто лжет. Сейчас он находится в тюремной больнице.

Если Ауиссауи признают психически невменяемым, то у него есть шанс на то, чтобы избежать наказания за осуществленный им теракт.