Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире19 апреля 2021 8:18

В Германии разразился скандал из-за женских тампонов

Предприниматели, придумавшие, как помочь женщинам, попали под шквал критики
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Реакция соцсетей оказалась противоположной той, на которую рассчитывали бизнесмены.

Реакция соцсетей оказалась противоположной той, на которую рассчитывали бизнесмены.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два молодых немца, познакомившихся во время службы в бундесвере, организовали фирму по выпуску продукции, призванной помочь женщинам в утилизации использованных тампонов, если поблизости не оказалось мусорного бака.

Реакция соцсетей оказалась противоположной ожидаемой, и бизнесменам пришлось публично приносить извинения разъяренным дамам.

Идея компании Pinky Gloves предельна проста: женщинам предлагают приобрести небольшую плоскую коробочку, идеально подходящую по размеру для дамской сумочки, в которой находятся одноразовые перчатки. Использованные средства гигиены извлекаются, герметично заворачиваются в перчатку и при первой возможности выбрасываются.

«Рядом нет мусорного бака? Нет проблем: одноразовые перчатки от Pinky позволяют утилизировать тампоны и гигиенические полотенца буквально на ходу», – говорится на сайте компании.

Идея компании Pinky Gloves предельна проста: женщинам предлагают приобрести небольшую плоскую коробочку, идеально подходящую по размеру для дамской сумочки, в которой находятся одноразовые перчатки. Фото: Pinky Gloves

Идея, которая возникла у молодых людей после совместного проживания в съемной квартире с соседками, показалась интересной одному из бизнесменов – он вложил в нее €30 тысяч в обмен на 20% долю в компании.

Вскоре после этого разразился скандал. Предпринимателей обвинили в гендерных стереотипах (перчатки-то розовые!), попытке нажиться на женских критических днях (в это же время в Германии была запущена петиция с требованием сделать средства гигиены доступными и бесплатными во всех общественных местах), а также в нанесении вреда экологии из-за выпуска «излишней и предосудительной» продукции.

Масла в огонь подлили немецкие СМИ, в которых обиженные женщины стали предлагать организовать компании по выпуску одноразовых перчаток для мужчин, которым требуется посетить туалет.

В общем, закончилось все банально – извинениями со стороны предпринимателей и их обещаниями «детально проработать все критические замечания». Впрочем, сайт компании, на котором предлагается единственный товар (перчатки по цене €11,96 за 48 штук), пока продолжает работать.

КАРТИНА ДНЯ