В Германии разразился скандал из-за женских тампонов

Реакция соцсетей оказалась противоположной той, на которую рассчитывали бизнесмены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два молодых немца, познакомившихся во время службы в бундесвере, организовали фирму по выпуску продукции, призванной помочь женщинам в утилизации использованных тампонов, если поблизости не оказалось мусорного бака.

Реакция соцсетей оказалась противоположной ожидаемой, и бизнесменам пришлось публично приносить извинения разъяренным дамам.

Идея компании Pinky Gloves предельна проста: женщинам предлагают приобрести небольшую плоскую коробочку, идеально подходящую по размеру для дамской сумочки, в которой находятся одноразовые перчатки. Использованные средства гигиены извлекаются, герметично заворачиваются в перчатку и при первой возможности выбрасываются.

«Рядом нет мусорного бака? Нет проблем: одноразовые перчатки от Pinky позволяют утилизировать тампоны и гигиенические полотенца буквально на ходу», – говорится на сайте компании.

Идея компании Pinky Gloves предельна проста: женщинам предлагают приобрести небольшую плоскую коробочку, идеально подходящую по размеру для дамской сумочки, в которой находятся одноразовые перчатки. Фото: Pinky Gloves

Идея, которая возникла у молодых людей после совместного проживания в съемной квартире с соседками, показалась интересной одному из бизнесменов – он вложил в нее €30 тысяч в обмен на 20% долю в компании.

Вскоре после этого разразился скандал. Предпринимателей обвинили в гендерных стереотипах (перчатки-то розовые!), попытке нажиться на женских критических днях (в это же время в Германии была запущена петиция с требованием сделать средства гигиены доступными и бесплатными во всех общественных местах), а также в нанесении вреда экологии из-за выпуска «излишней и предосудительной» продукции.

Масла в огонь подлили немецкие СМИ, в которых обиженные женщины стали предлагать организовать компании по выпуску одноразовых перчаток для мужчин, которым требуется посетить туалет.

В общем, закончилось все банально – извинениями со стороны предпринимателей и их обещаниями «детально проработать все критические замечания». Впрочем, сайт компании, на котором предлагается единственный товар (перчатки по цене €11,96 за 48 штук), пока продолжает работать.