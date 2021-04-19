Двенадцать самых богатых клубов Британии, Испании и Италии решили создать свою лигу. Фото: REUTERS

В европейском футболе начался глобальный передел рынка. 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Они готовы отказаться от Лиги чемпионов, игры во внутренних чемпионатах, а их игроков грозят отлучить от матчей сборных. Это означает крах всей нынешней системы. Но на кону огромные деньги. За все революцию платит американский банк JP Morgan.

Что за Суперлига?

Топ-клубы Европы решились отказаться от Лиги чемпионов и создать свой суперчемпионат. В нем будут выступать 20 клубов - 15 привилегированных основателей и 5 приглашённых. Основатели не могут вылететь, как будут добирать остальных пока непонятно.

Клубы будут разбиты на 2 группы по 10 команд. Лучшие из них выходят в плей-офф.

Кто участвует?

12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус»

Главный босс и инициатор проекта - президент «Реала» Флорентино Перес. Он давно хотел совершить революцию. Больше всего его поддерживают глава «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «МЮ» Джоэль Глейзер.

Отцом-основателем новой лиги является президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: REUTERS

Есть кто против?

Известно, что Германия не поддержала проект. «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд отказались. ПСЖ тоже отказался. Но это видимо те три клуба, которых не хватает до основных 15. Их еще надеются уговорить.

Зачем они это делают?

Деньги. В Суперлиге клубы собираются зарабатывать намного больше, чем в Лиге чемпионов. И при этом не делиться с маленькими командами. Только на старт проекта выделено 3,5 млрд евро. Каждому клубу выделят от 100 млн евро до 350 млн евро на развитие - на обновление стадионов и инфраструктуры и возмещения убытков от Covid-19. То есть на покупку игроков эти день тратить нельзя.

Пока за все платит американский банк JP Morgan. Американцы вкладывают в этот проект 5 млрд евро. Рассчитывают отбить за счет продажи телеправ.

Правда, что участников Суперлиги исключат из других турниров?

УЕФА крайне негативно относится к Суперлиге. Там понимают, что по сути это свержение действующей власти и передел рынка. УЕФА в гневе грозит отлучить мятежные клубы от всего - от еврокубков, от внутренних чемпионатов, а футболистам из этих команд будет запрещено играть за сборные.

Участники финала Лиги чемпионов УЕФА прошлого сезона в Суперлиге (пока) не числятся. Но с "ПСЖ" и "Баварией" ведутся переговоры. Фото: REUTERS

Каковы последствия?

- Это крах всей системы. Прежде всего национальных чемпионатов. Если «МЮ», «МанСити» и т.д. уйдут из английской Премьер-лиги, она резко перестанет быть интересной. Если из Испании исчезнет класико Реал - Барса, Примера лишится огромной части доходов.

- Лига чемпионов превратится во второсортный турнир.

- Новый виток цен на футболистов. Если американцы качают дополнительно миллиарды евро, они тут же окажутся на трансферном рынке.

- Богатые станут еще богаче, бедные - беднее. Все деньги прольются золотым дождем на 20 топ-клубов. А в основании пирамиды, где маленькие клубы бьются за жизнь, все будет плохо.

- Если в сборную нельзя будет пригашать игроков из топ-клубов, Евро и ЧМ тоже станут неполноценными.

Как это отразится на России?

Нас вряд ли пригласят в Суперлигу. Даже «Зенит». Результаты выступлений наших клубов в Лиге чемпионов удручающие, фанатской базы во всем мире не так уж много, а значит российские команды неинтересны.

Но, как и все другие национальные чемпионаты, РПЛ еще больше сбавит в цене, а хорошие игроки подорожают. Денег станет меньше от призовых в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И, как и весь европейский футбол, все почувствуют себя вторым сортом без надежды прорваться в элиту.