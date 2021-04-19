Волонтеры активно участвуют в предварительном голосовании «Единой России»

Желание помогать людям и защищать их интересы – ключевой мотив участников предварительного голосования прийти в политику. Свою роль в этом вопросе сыграла и пандемия коронавируса, выявившая сотни тысяч готовых прийти на помощь активистов. И именно добровольцы, как сказал Владимир Путин, попадая в политические структуры, могут предлагать и развивать разные подходы к решению разных проблем, перед которыми стоит страна или регион.

ВЫХОД ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

«До этого момента волонтеры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством. И здесь крайне важно научиться конвертировать один тип коммуникаций в другой», – отмечает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Среди заявившихся на предварительное голосование «Единой России» – примерно треть волонтеры и общественники. Они не понаслышке знают, чем сегодня живут люди, какие проблемы их реально волнуют.

«Каждый депутат должен быть немного общественником. И если общественники станут депутатами, то от этого выиграют только люди. Проблемы надо решать системно, а не разово. И общественное представительство в органах законодательной власти это сделать позволит», - говорит руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, также ставший участником предварительного голосования.

Молодежная политика в стране также нуждается в изменениях, уверен экоактивист Алексей Цвелой из Омской области.

«Законы, которые пишутся без участия молодежи, не дают привнести ей что-то свое, заявить о чем-то важном именно для нее. А нужно давать инициативной молодежи «выход», встраивать ее в государственную политику», – считает Алексей.

Кандидаты убеждены – во власти нужны новые люди, которые смогут донести до федерального центра позицию регионов.

«В рамках деятельности нашего Союза мы, естественно, знаем все проблемы. Так как общаемся с ребятами, сами живем в селах и деревнях, и постоянно сталкиваемся с препятствиями. Чтобы преодолеть их, нужно потратить колоссальное усилие. И хочется, набрав этот опыт и знания, на другом уровне уже отстаивать интересы сельской молодежи, развивать наши сельские территории. Поэтому я иду на предварительное голосование», - говорит Юлия Оглоблина, лидер «Российского союза сельской молодежи.

30% - МОЛОЖЕ 30 ЛЕТ

Помимо этого, участники предварительного голосования в качестве причин, по которым идут в политику, называют поддержку отдельных незащищенных категорий людей, развитие инфраструктурных проектов, распространение успешных социальных практик и экономических проектов на всю страну.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский отметил, что волонтеру, идущему в политику, надо четко представлять свой круг задач в новой сфере.

«Это не просто поход в политику ради похода. Это должно быть точное обоснование и ответы на вопросы зачем, почему и какую роль составляет именно волонтерский опыт и роль волонтера в образе политического кандидата», – сказал эксперт.

За первый месяц выдвижения кандидатов в оргкомитеты предварительного голосования «Единой России» подано более 3300 заявлений. Почти половина желающих участвовать в процедуре – волонтеры, общественники и представители соцсферы. Каждый третий кандидат представляет малый и средний бизнес. Примерно 30% желающих представлять партию на выборах в Госдуму – люди моложе 35 лет.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Всю информацию о процедуре можно найти на официальном сайте pg.er.ru. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Оно будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные на территории России избиратели с верификацией на портале «Госуслуг». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуме утвердит съезд партии.