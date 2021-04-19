ФСБ ликвидировала в России 27 подпольных оружейных мастерских

Из криминального оборота изъяты 222 боевых стволов. Фото: МВД РФ

Сотрудники Федеральной службой безопасности России (ФСБ) во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекли преступную деятельность 55 жителей из 22 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

- В Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, РСО--Алании, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областям по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, - сообщили в ФСБ России.

В результате обысков из незаконного оборота оперативники и следователи изъяли из криминального оборота 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета («РПД», «ДП-27»), 6 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АКМС»), 12 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «VZ-26»), 108 винтовок, карабинов и ружей («Мосина», «СКС», «СВТ-40», «Сайга», «Вепрь», «СВД», «Blaser», «Mauser», «Orsis» и др.), 93 пистолета и револьвера («ПМ, «АПС», «ТТ», «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Smith&Wesson», «Наган» и др.), а также 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «РГО», «РГН»), 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Во время операции прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

- Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, - отмечается в сообщении.

Напомним, что 30 марта в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки был обнаружен арсенал оружия и тысячи патронов различного калибра у пенсионера Владимира Барданова. К нему пришли с обыском - заподозрили в продаже боевых патронов. Увидев людей в форме, 61-летний Владимир Барданов схватился за оружие и открыл по ним огонь. Штурм длился несколько часов, в доме начался пожар. Пенсионер погиб.

Отметим, что Россия сейчас наводнена массово-габаритными макетами (ММГ) боевого оружия, которое было ранее завезено с украинских складов. Это охолощенное оружие преступные группы восстанавливают в подпольных мастерских на территории нашей страны, чтобы пустить в криминальный оборот, снабдить их членов террористических организаций. Патроны для таких стволов введены в легальный оборот для охотничьего оружия.