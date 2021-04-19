«Дело лжесвидетелей» Михаила Ефремова: буйный подозреваемый устроил перепалку возле суда

Михаил Ефремов в дни судебного процесса, лето 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя семь месяцев после приговора Михаилу Ефремову в Пресненском районном суде, где проходил процесс над актером, вновь вспоминают детали громкого дела. Теперь на скамье подсудимых - троица «лжесвидетелей», уверявших, что за рулём сидел другой человек. Их фантазиям суд не поверил - так родилось уголовное дело о даче ложных показаний.

Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна судят по одному. Сегодня слушалось дело последнего - самого темпераментного и громкоголосого, который в прошлом году из своего выступления по делу актера устроил шумное шоу и перепалку со стороной потерпевших, за что публика окрестила его «буйным». В своё время этот свидетель уверял, что в автомобиль Михаила Ефремова незадолго до ДТП сел неизвестный водитель - некий парень в кепке. Однако, как показали камеры видеонаблюдения, Бадасяна рядом с машиной актера и близко не было...

Теван Бадасян появился за 20 минут до начала заседания и сразу попал в кольцо журналистов. Десятков камер, как на Ефремове, конечно, не было, однако, дюжина репортеров все же собралась.

- К кому идёте? - традиционно поинтересовались у входящего судебные приставы.

- Эээ... В суд, - растерялся «лжесвидетель», выкладывая паспорт и сигареты «Мальборо» и с трудом вспоминая фамилию судьи. - В качестве... подозреваемого.

Теван Бадасян у здания Пресненского суда, август 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Держался Бадасян вальяжно, словно и не испытывая никакого волнения (возможно, это связано с мерой наказания: срок за ложь под присягой не предусмотрен, максимум - трёхмесячный арест), а на вопросы судьи и вовсе отвечал, как придётся, так что представитель Фемиды даже одернул его: «Подсудимый, соберитесь!».

- Дети на иждивении есть у вас? - уточнил судья Сергей Артемов.

- Нет.

- Как же так? - не поверил председательствующий, листая материалы дела. - Есть сын 2007 года рождения, есть дочь...

- А, да. Так они не на иждивении, хотя я содержу их, - путался подсудимый, противореча сам себя. - Только сын родился в 2002 году, а дочь... В 2006 или 2007, не помню...

Как заявил прокурор, показания в пользу Михаила Олеговича «лжесвидетель» дал «из личной заинтересованности, желая помочь обвиняемому избежать наказания». Впрочем, сам Бадасян на вопрос о признании вины ответил категоричным отказом.

Обвинитель зачитал отчёт о следственном эксперименте: чтобы проверить слова Бадасяна, сыщикам пришлось прогуляться с подозреваемым по маршруту, которым он якобы гулял 8 июня 2020 года, за несколько часов до аварии. «Лжесвидетель» рассказывал, что в тот вечер покупал сигареты в магазине «Табак», однако, повторив свой путь со следователями, такого ларька Бадасян не нашёл. «Закрылся, наверное», - развёл руками подозреваемый. Впрочем, за тот час, что прокурор монотонного зачитывал материалы дела, таких нестыковок было несколько. Сам подозреваемый на них никак не отреагировал, заявив, что все необходимое выскажет в прениях сторон. Они состоятся уже скоро: следующее заседание назначили на 30 апреля.

Теван Бадасян и его адвокат. Фото пресс-службы Пресненского суда

Адвокат подозреваемого общаться с прессой не пожелала, вежливо попросив все вопросы отложить до приговора. А вот сам Бадасян оказался невежлив: на вопросы репортеров, дожидавшихся его на улице после заседания, «лжесвидетель» ответил оскорблениями.

- Прошу вас держаться от меня подальше. Боюсь заразиться... триппером! - выпалил одиозный свидетель и скрылся из вида.

Напомним, первый «лжесвидетель» Александр Кобец отстрелялся в Пресненском суде ещё на прошлой неделе и теперь тоже явится 30 апреля - на эту дату назначено очередное слушание. А завтра в Пресненском суде начнут изучать дело третьего подозреваемого Андрея Гаева. В сговоре с ними сыщики логично подозревали Михаила Ефремова и его экс-адвоката Эльмана Пашаева, но доказать, что троицу подкупили, так и не удалось.

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