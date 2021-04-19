Пресс-конференция российских космонавтов после возвращения с МКС 19 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 19 апреля 2021 года, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут в Москве пресс-конференцию. Начало в 13:00 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции российских космонавтов после возвращения с МКС.

Три космонавта вернулись на Землю с Международной космической станции в минувшую субботу. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17», который отстыковался от станции 17 апреля в 4:34 по московским часам, совершил успешную посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. С борта МКС вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

В общей сложности длительность 64-й экспедиции на Международную космическую станцию составила 185 дней.

Сейчас на борту станции продолжают работу семь членов экипажа, в том числе двое российских космонавтов Олег Новицкий и Петр Дубров. На МКС в настоящее время работают также астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и японский космонавт Соити Ногути.

За время своей работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, а также провели более полусотни разных научных исследований и экспериментов.