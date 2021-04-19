Победителей конкурса студенческих идей NEXT5 выбрала «Пятёрочка»

Авторы лучших проектов получат гранты в размере 60 тысяч рублей.

«Перед нами стоит достаточно амбициозный вызов – изменить отношение к отрасли среди молодежи, наладить отношения с поколением Z, заинтересовать, расширить их восприятие, показать, что ритейл сегодня – это карьерный рост, свежие перспективы, современные подходы в работе, технологии и инновационные проекты, - отметила Лариса Бодягина, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка». - Нам важно было спросить у самой молодежи – а какой они видят «Пятёрочку», что необходимо поменять, в каком направлении двигаться, что им нравится, а что, наоборот, не нравится. Именно поэтому в рамках собственной программы работы с молодежью мы решили запустить конкурс NEXT5, который помог нам создать площадку мнений и выстроить продуктивный диалог с молодыми специалистами. Кроме того, мы сделали большой шаг в продвижении бренда работодателя».

Торговая сеть «Пятёрочка» реализует собственную программу работы с талантливой молодежью. Она включает в себя оплачиваемые стажировки для студентов и выпускников в рознице. Там за полгода молодые люди дорастают до позиции директора магазина. Есть и стажировки в офисе, участники которых, если они понравятся работодателю, могут получить оффер и остаться работать в одной из крупнейших торговых сетей страны. Также проводятся встречи топ-менеджмента со студентами, организует интерактивные игры и кейс-чемпионаты. Таким образом, студенты больше узнают об инновациях, digital-маркетинге, agile подходе и других важных трендах современного ритейла.

Конкурс NEXT5 проходил как раз в рамках этой программы. Студенты вузов со всей страны - НИУ «Высшая школа экономики», СПбГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Тюменского государственного университета, РАНХиГС, Екатеринбургской академии современного искусства, Кубанского государственного университета, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и других - прислали более 150 заявок. В финал попали 12 из них. Для подготовке к защите авторы прошли специальное обучение. Студенты практиковались по креативному мышлению, оформлению инициативы в полноценный проект, а также по публичным выступлениям. Финал проходил в формате любимого молодежью онлайн-батла участников, который транслировался в прямом эфире официального аккаунта «Я в «Пятёрочке»» в VK и FB. Его посмотрели более полумиллиона (!) уникальных пользователей.

Лучшими в каждой из номинаций жюри конкурса признало следующие работы:

• «Возможности для карьерного роста» - совершенствование карьерных треков сотрудников розницы благодаря системе горизонтальных перемещений между розницей, офисом и распределительными центрами через ассессмент-центры (студентка НИУ ВШЭ).

• «Забота о сотруднике от лидера» - доработки в мобильном приложении для сотрудников и внешних кандидатов, включающим обучение, игры, карьерное развитие, работу с локальными документами… (группа студентов Университета ИТМО и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов).

• «Инновации и технологии» - внедрение системы подписок, как инновационной модели взаимодействия с гостями на российском рынке ритейла (студент СПбГУ).

• «Масштаб и амбиции» - разработка системы по развитию HR-бренда, которая включает экологический марафон на площадках вузов, кейс-завтраки со студентами и сбор и передачу на переработку одноразовых стаканчиков (группа студентов СПбГЭУ и Кубанского государственного университета).

• «Обучение сотрудников» - разработка мобильной игры для студентов, которая включает обучение корпоративной культуре, основам ритейла, симуляцию бизнес-процессов (группа студентов Калужского филиала РАНХиГС).

• «Сильная корпоративная культура» - подключение сотрудников к съемкам видероликов в Tik-Tok для сплочения команды и развития корпоративной культуры (студентка УрФУ).