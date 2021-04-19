Число россиян, желающих поменьше трудиться, выросло вдвое

Все больше людей честно признается, что готовы получать поменьше, если работать удаленно и работа не будет съедать так много времени. Фото: Shutterstock

Характерная тенденция на рынке труда: ценность свободного времени увеличивается, а ценность заработной платы немного уменьшается. При этом повышение заработков все еще остается на вершине рейтинга ожиданий от работы в 2021 году, но доля россиян, мечтающих об улучшении материального положения немного снизилась по сравнению с концом прошлого года (с 59% до 54%). Зато вдвое выросло (с 5% до 10%) число сограждан, которые надеются на снижение трудовой нагрузки.

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, в растущем желании людей поменьше работать, нет ничего удивительного. Виной всему пандемия и удаленный формат работы, на который вынужденно перешли миллионы россиян.

- За последние месяцы многие наши соотечественники вернулись в офисы после многомесячного сидения дома, - объясняет экономист. – И сразу же поняли, что недооценивали прелести работы на удаленке. Поэтому все больше людей честно признается, что готовы получать поменьше, если работа не будет съедать так много времени. Люди распробовали свободный график и теперь ностальгируют по нему. Но, конечно, все эти рассуждения не относятся к людям, балансирующим на грани бедности. Для них всегда приоритетом останется повышение зарплаты.

КОНКРЕТНО

Чего вы прежде всего ждете от своей работы в 2021 году?

Повышения зарплаты — 54%

Стабильности — 38%

Карьерного роста — 29%

Новых интересных задач — 25%

Адекватного руководства — 25%

Улучшения условий труда — 16%

Изменения системы мотивации (премии, бонусы, компенсационный пакет) — 12%

Признания заслуг — 12%

Снижения нагрузки — 10%

(По данным SuperJob).