Дмитрий Шепелев рассекретил имя новорожденного сына

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова стали родителями в конце марта. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз в конце марта. Однако до сих пор ни телеведущий, ни его невеста Екатерина Тулупова не рассказывали, как они назвали новорожденного малыша. И вот теперь Дмитрий решил раскрыть этот секрет. В Инстаграме телеведущий опубликовал фотографию заявления о регистрации рождения сына.

«Шепелев Тихон Дмитриевич», - коротко сообщил он.

Ранее телеведущий запустил на своей странице в соцсети голосование, предложив поклонникам помочь им с Екатериной определиться с именем для сына. Неизвестно, учли ли телеведущий и его избранница пожелания подписчиков, или все-таки выбрали вариант, который они придумали заранее.

Дмитрий Шепелев уже воспитывает старшего сына, восьмилетнего Платона ему родила певица Жанна Фриске. Артистка скончалась, когда малышу было всего два года. У Тулуповой есть дочь Лада, появившаяся в предыдущем браке с финансистом, основателем инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием Кленовым. Супруги развелись в 2016 году. С дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться четыре года назад. Их познакомили дети: Платон и Лада ходили в один и тот же элитный детский сад и подружились во время занятий.

В прошлом году пара отпраздновала новоселье. Готовясь к рождению малыша, Дмитрий и Екатерина купили новую квартиру. Роскошные апартаменты с камином, расположенные в центре Москвы, наверняка обошлись им недешево. Пара начала подыскивать новую недвижимость в ноябре, а в декабре влюбленные уже праздновали новоселье.

В Инстаграме Дмитрий признавался, что поначалу их дети – Лада и Платон – довольно ревниво отнеслись к новости о том, что у них появится братик или сестренка. Пришлось задабривать детей подарками. Зато сейчас они очень нежно относятся к малышу и трогательно опекают его.