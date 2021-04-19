Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании организаций Навального экстремистскими

Ранее Прокуратура столицы сделала заключение, что иноагенты из "ФБК", "ФЗПГ" и "Штабов Навального"* заняты "формированием условий для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране" Фото: Александр ГЛУЗ

В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального"* о признании организаций экстремистскими.

- О процессуальном движении по иску (решение вопроса о принятии к производству, назначение заседаний) будет сообщено дополнительно по мере появления соответствующей информации, - подтвердили информацию "КП" в Мосгорсуде.

Напомним, ранее по поручению Генпрокуратуры России прокуратурой г. Москвы проведена проверка некоммерческих организаций с благозвучными названиями, которые признаны Минюстом России иноагентами: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабы Навального"*.

Проверка показала, что иноагенты из "ФБК"*, "ФЗПГ"* и "Штабы Навального"* занимаются "формированием условий для дестабилизации общественно-политической ситуации".

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в сообщении на сайте Прокуратуры столицы.

Эксперты ведомства сделали заключение, что названными структурами "осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"*,"Штабы Навального"* в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.

Если суд поддержит это заключение и признает организации экстремистскими, то всех их сотрудников можно будет отправлять за решетку, как террористов, которые присягнули запрещенному в России "Исламскому государству" или криминальных авторитетов, что прилюдно назвали себя "ворами в законе".

А за экстремизм в России дают намного больше, чем за мошенничество и клевету. За создание экстремистского сообщества можно получить 10 лет лишения свободы, а за участие в нем от 2 до 6 лет.

* - включёны Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов.