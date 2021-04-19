«Роснефть» начала добывать нефть на месторождении Пихтовое

В Тюменской области «РН-Уватнефтегаз», дочерняя компания «Роснефти», ввела в эксплуатацию новое месторождение – Пихтовое. При запуске одной из скважин было получено более 100 тонн нефти в сутки. В настоящее время Пихтовое месторождение вошло в состав Тямкинского хаба. Освоение месторождений с помощью создания хабов на Уватском проекте позволяет вовлечь в разработку мелкие и средние месторождения-спутники» и повысить экономическую эффективность разработки активов за счет использования действующей производственной инфраструктуры.

«РН-Уватнефтегаз» - один из крупнейших налогоплательщиков Тюменской области. В реализации проекта задействовано около 8 тыс. сотрудников компании и подрядных организаций. Ввод в эксплуатацию новых месторождений, производственных объектов способствует созданию квалифицированных рабочих мест. Участие местных подрядных организаций и поставщиков в реализации Уватского проекта дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики. В рамках действующего соглашения между «Роснефтью» и регионом, предприятие активно поддерживает областные социальные программы и содействует развитию Уватского района.

На Пихтовом месторождении выполнены сейсморазведочные работы методом 3D, пробурено три поисково-разведочные скважины, создана необходимая инфраструктура, связавшая новый актив с центральным пунктом сбора нефти Тямкинского месторождения.

В течение нескольких лет на Пихтовом месторождении планируется пробурить более 30 эксплуатационных скважин, в том числе горизонтальных, с использованием технологий, увеличивающих продуктивность пластов, таких как многостадийный гидравлический разрыв пласта.