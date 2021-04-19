Навального переводят в стационар больницы для осужденных

Блогера ежедневно осматривает терапевт. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

По информации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области, осужденного за мошенничество и клевету Алексея Навального проверила комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России.

Члены комиссии приняли решение перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, "в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

- В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия, - сообщили во ФСИН Владимирской области.

Колония ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, при которой находится больница, - одна из старейших в России. Она находится в черте города с 1956 года.

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