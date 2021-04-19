Почему Суперлига не убьет футбол: Большинство игроков согласятся получать зарплату 10 миллионов и не играть за сборную

Появление нового супертурнира в футбольной Европе смело можно назвать революцией. Фото: REUTERS

В футболе — революция. 12 сильнейших клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании европейской Суперлиги. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Ювентус», «Милан» и «Интер» — все они могут покинуть не только турниры УЕФА, но и внутренние чемпионаты. Таким образом Лига чемпионов, АПЛ, ЛаЛига и Серия А потеряют своих лидеров и, возможно, интерес зрителей.

Сообщается, что финансировать Суперлигу взялся американский банк JP Morgan. Речь идёт о миллиардах. При этом есть опасения, что финансирование Лиги чемпионов и Лиги конференций и Лиги Европы существенно снизится.

Российский агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом «КП» поделился своим мнением о создании Суперлиги. Селюк уверен, что нововведение не убьёт футбол и не создаст пропасть между богатыми и бедными клубами. Оказалось, всё не так уж страшно.

— Это революция, но подготовка к ней шла давно. В бизнесе идут изменения, так и здесь крупные клубы решили сделать большой бизнес-проект. Футбол охватывает весь мир. Если УЕФА и ФИФА не могут организовать такой турнир, который будет приносить сверхдоходы, то клубы сами его сделают. Этим 12-и клуба не надо спрашивать, они могут делать всё, что захотят. Они законодатели моды, все клубы будут заинтересованы сотрудничать с ними. Это большой финансовый проект, для развития футбола в целом, думаю, это будет неплохо. Там будут крутиться большие футболисты, все будут стремиться попасть в Суперлигу. Другое дело, мало кто захочет играть в России, Венгрии, Словакии и Сербии. Но клубы смогут продавать своих футболистов, —сказал Селюк kp.ru.

Последствия создания Суперлиги будут глобальными. Агент уверен, что в ближайшее время начнётся борьба, которая поменяет лицо футбола.

— Лига чемпионов станет посредственным турниром. Лига конференций и Лига Европы, мягко скажем, будут никому не нужны. Там будут играть Беларусь с Казахстаном. Как по мне, это правильно, что создаётся такая лига. Законы будут меняться. Что делают сегодня УЕФА и ФИФА: они всё подминают под себя. Все доходы и расходы. Сейчас они начнут бороться. Запретят футболистам Суперлиги принимать участие в матчах национальных команд. Но большинство футболистов согласятся получать зарплату 10 миллионов и не играть за сборную. Все клубы переориентируются. Будет Суперлига, и будут лиги, которые начнут её обслуживать, — уверен Селюк.

Многие уверены, что создание Суперлиги сделает богатые клубы ещё богаче, а бедных — ещё беднее. Агент Селюк заверил, что рядом с богатыми всегда можно и нужно зарабатывать.

— Не думаю, что бедные станут ещё беднее. Это как в том анекдоте: «Мой дедушка боролся, чтобы не было бедных, а вы — чтобы не было богатых». Наоборот, если есть богатые, то рядом с ними люди тоже зарабатывают. А если ФИФА и УЕФА всё подмяли под себя, как тут зарабатывать? Это ненормально. С каждым разом всё больше и больше притесняют представителей футболистов. ФИФА и УЕФА хочет контролировать всё. Сейчас команды, которые не могли играть в ЛЧ, будут там играть и продавать своих футболистов. Сделать это раньше было очень сложно, — рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» агент.

С изменением сил в европейском футболе, изменится и футбол российский. Дмитрий Селюк уверен, что за счёт создания Суперлиги, можно преобразовать и отечественный футбол.

— Уверен, что в Суперлиге не будет никакого лимита. Так почему нам в России не идти в ногу со временем? Отменить лимит. Только конкуренция, обратиться непосредственно к Путину. Пусть госкорпорации с налогов отдают 1-3% на развитие футбола. А огни за это будут меньше платить налоги. Тогда, хочу сказать, что всё поднимется. Есть же нормальные люди, которые хотят развивать футбол. Надеюсь, глядя на эти изменения, внутри России пройдут преобразования. Не надо смотреть со стороны на участников парада. Надеюсь, «Зенит» и «Спартак» смогут иногда попадать в Суперлигу, чтобы находиться на этом празднике. Нужно подстраиваться. В конце концов, в Лиге чемпионов освободиться место. Но к этому тоже надо готовиться. Конечно, наши чиновники будут отрицательно относиться к созданию Суперлиги, потому что пока нас туда не позвали. Нужно не ругать, а надо быть на том уровне, чтобы тебя туда хотели пригласить. Пригласят — тогда можно будет говорить, авантюра это или не авантюра.