Истерика Киркорова и рыдающий солист "Иванушек" Кирилл Туриченко: чем обернулся первый полуфинал шоу "Маска"

Жюри шоу "Маска". Фото: НТВ

В первом полуфинале второго сезона шоу "Маска" зрителей ждало немало сюрпризов. Сразу два специальных гостя - Султан и Слоник - раскрыли себя сразу после выступления. При виде артиста, скрывающегося под маской Султана, с Филиппом Киркоровым случилась истерика. Но на этом сенсации не закончились. Главная драма была впереди. Когда жюри раскрыло Носорога, то солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, прятавшийся под маской, разрыдался. А вместе с ним не сдержали слез поклонники передачи.

Слезы солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко

В конце десятого выпуска нового сезона шоу "Маска" произошел самый трогательный момент. Разоблачили участника под маской Носорога. Для номера Носорог выбрал хит Филиппа Киркорова "Мы так нелепо разошлись". Король поп-сцены вспомнил, как эта песня спасла его много лет назад, когда у него был трудный период в жизни. Судьям пришлось выбирать между Ламой и Носорогом. Тимур Родригез, Валерия, Александр Ревва захотели оставить Ламу в шоу, а Регина Тодоренко и Филипп Киркоров поддержали Носорога. При этом члены жюри все как один были уверены, что под маской Носорога скрывается Кирилл Туриченко. Так и случилось.

Кирилл Туриченко расплакался. Фото: НТВ

"Ох, Кирюша! Я знал! Ах, ты мой дорогой, какой же ты молодец. Браво!", - не сдержался Филипп Киркоров.

"Ты должен помнить о том, что ты бесконечно талантлив и заслуживаешь того, чтобы зрители аплодировали тебе стоя!", - отметил, в свою очередь, Тимур Родригез.

"Кирюшечка, не упускай этот момент, я прошу тебя. Сейчас у тебя все только начинается!", - посоветовал певцу Александр Ревва.

В ответ Кирилл Туриченко долго не мог ничего говорить. Он рыдал. "Я все время думал об этой финальной речи. Я очень рад, что у меня появился такой шанс, и тому, что я стою на этой сцене! Честно говоря, я думал, что вылечу раньше... Я безумно вам благодарен за те слова, которые вы сказали. И у меня только одна любовь во всех моих песнях, во всем моем творчестве - любовь", - не сдерживая слез говорил музыкант.

Туриченко признался, что ему было очень комфортно выступать в маске Носорога. Он и дальше готов выходить на сцену в этом образе. "В шоу все равны. Такие песни, как Adagio, в последний раз я пел, наверное, лет 10-12 назад. Это шанс для меня как для артиста открыться с новой стороны, снова спеть такие песни, которые я обычно пою дома", - добавил Кирилл. Зал и жюри ему аплодировали стоя.

С Филиппом Киркоровым случилась истерика. Фото: НТВ

Истерика Филиппа Киркорова

В десятом выпуске шоу "Маска" появились гости. Приглашенной звездой стал Султан. Он вышел на сцену в золотом облачении и огромном тюрбане и произвел фурор. В подсказках Султан сообщил, что вместе с семьей смотрит проект и даже предложил перенести съемки к себе во дворец. Ну а песня "Если б я был султан" в исполнении загадочного участника заслужила бурные овации зала и заставила судий спорить о том, кто скрывается под маской. Сразу после выступления артист снял маску. Под ней скрывался Бедрос Киркоров. Филипп Киркоров не узнал родного отца и закричал что было сил. А потом долго не мог прийти в себя. Коллегам пришлось успокаивать короля эстрады.

Выступление Султана произвело фурор. Фото: НТВ

Киркоров рассказал, как его удивило, что отца не было дома два дня. Но теперь ему стало понятно, почему он отсутствовал. "Ну и проказник! А я думаю, почему Бедрос отсутствует два дня. По делам уехал куда-то, но дома его нет два дня", - удивлялся Филипп в эфире НТВ. А внучка артиста подошла к микрофону и сказала, что в самом деле узнала деда. "Деда, мы тебя узнали! Узнала еще до песни! Ты выходил, как ты!", - с улыбкой сказала Алла-Виктория Киркорова.

С Носорога сняли маску. Фото: НТВ

Кто спрятался под маской Слоника

"Пять тонн красоты, обаяния и неземной милоты", - так представил ведущий Слоника. Загадочный гость исполнил "Плачу на техно" и улегся на сцену. Певица Валерия отметила, что в таком костюме легко скрыть даже пол артиста. Регина Тодоренко предположила, что это Ани Лорак. Разоблачение произошло быстро. Это оказалась певица Глюкоза.