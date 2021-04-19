Дмитрий Песков - о готовившемся покушении на Александра Лукашенко: Планы обсуждались абсолютно деструктивные, это говорит о большой опасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! Александр Лукашенко как-то в очень общих чертах рассказал о том, что Владимир Путин обсуждал с Джо Байденом тему готовившегося покушения на президента Белоруссии. А можете сказать, какие все же ставились вопросы? Это не касается спецслужб, а это же - разговор двух лидеров...

- Всю информацию, которую мы могли и хотели сообщить, мы сообщили в нашем сообщении о разговоре двух президентов. (США и России. - А.Г.)

- Александр Лукашенко говорит, что это все (речь о покушении и госперевороте) хотели устроить разведывательные круги США. Выходит теперь, что наша ФСБ круче «ихнего» ЦРУ?

- Это не ко мне вопрос. Это надо у ЦРУ спрашивать.

- И еще один вопрос. Какие могли бы быть последствия, если бы этот зловещий план удался? Как бы в этом случае повела себя Россия?

- Я не думаю, что здесь можно сослагательное наклонение употреблять.

Очевидно, что планы обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные. Вот это то, что можно сказать с уверенностью.

И поэтому, конечно, это говорит о большой опасности.

- Спасибо.

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