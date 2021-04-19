Захарова: За обвинениями России во взрывах в Чехии стоят США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

История с обвинением наших спецслужб во взрывах складов с боеприпасами в Чехии и последовавшей высылкой из Праги российских дипломатов связаны с разоблачением заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко и попытки организации переворота в Минске. Так сегодня прокомментировала дипломатический скандал между Россией и Чехией официальный представитель МИД Мария Захарова.

- У нас нет сомнений, что за этим стоят США. Это страна, которая фактически руководит НАТО и задает тон западному мейнстриму, к сожалению — в первую очередь для самого Запада, - заявила Захаров в интервью телеканалу «Россия 1». - Сейчас очень удобный момент для информационной атаки. В странах Евросоюза накопилось огромное количество проблем, так что срочно нужно принимать меры информационно-политического характера, чтобы эти проблемы прикрыть и «переключить» свое население на что-то другое. А Россия — обкатанный инструмент, к которому прибегают в подобных случаях.

Кроме того, Захарова назвала ложными все обвинения Чехии, обратив внимание на странную позицию Праги — не передавать Москве детали расследования взрывов на складах под Врбетицей. А ведь там должны быть хоть какие-то доказательства причастности к ЧП 8-летней давности российских спецслужб, на которых чехи в конце концов повесили всех собак.

Относительно высылки сотрудников российского посольства, Захарова сообщила, что она коснется 62 человек, из которых 18 являются дипломатам, а остальные - членами их семей, включая 28 детей. И это при том, что всем им надо обеспечить соблюдение всех пандемийных мер безопасности (которые в Чехии весьма жесткие), что фактически оказывается невозможным.

Помимо этого Захарова объявила и о новых мерах, которые Москва примет в ответ на недружественные шаги Праги. В частности, посольству Чехии в России, как кстати, и диппредставительству США, будет запрещено нанимать граждан РФ и других стран для работы с дипломатам. Кроме того, Москва в ответ объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатических работников — получился такой немного несимметричный ответ.

Впрочем, возможно, это даже пойдет на пользу безопасности России, в особенности в случае с американским посольством. Как заявили в МИДе, трудоустройством там часто прикрывали откровенную вербовку россиян. Конечно, наши спецслужбы об этом знали, но теперь решено просто «прикрыть лавочку»?

В субботу, 17 апреля, Чехия внезапно объявила о высылке 18 российских дипломатов из Праги на том основании, что все они - «разведчики СВР и ГРУ». Такое решение принял первый вице-премьер и глава МИД страны Ян Гамачек. Еще накануне он собирался в понедельник прилететь в Москву, чтобы вести переговоры о приобретении российской вакцины «Спутник-V». Однако затем власти страны опубликовали заявление о причастности ГРУ к взрывам складов боеприпасов рядом с деревней Врбетицей, которые произошли в 2014 году.