Патентная защита – стимул для развития инноваций

Фото: Shutterstock

Вот уже три года отечественный производитель пытается доказать, что изобретение не соответствует критериям патентоспособности. Патент на инсулин гларгин 300 ЕД/мл действует в 60 странах, в том числе и в России. Роспатент тоже уверен в патентоспособности изобретения и уже два раза подтверждал валидность патента, но с этим не согласен российский производитель дженериков.

Это далеко не единственный патентный спор на российском фармацевтическом рынке, где большая часть препаратов – дженерики. Так, например, суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований петербургской компании, считающей неправомерным пролонгирование патента на инсулин сверхдлительного действия датской компании. В ближайшие годы российский фармпроизводитель планировал вывести на рынок биоаналог инсулина деглудек, несмотря на то что еще в 2014 году Роспатент перенес окончание защиты референтного препарата на 2028 год. Компании это совсем не выгодно, и она продолжает оспаривать решение Роспатента по инсулину деглудек, продажи препаратов на основе которого в прошлом году составили не менее 1,4 млрд рублей.

Последние годы на российском фармацевтическом рынке разгорелись настоящие патентные войны. Фармацевтические компании-оригинаторы отмечают, что их законное право на защиту интеллектуальных прав на препарат в России зачастую нарушается.

Большинство дженерических компаний соблюдают интеллектуальные права. Но, к сожалению, не все.

Создание нового лекарственного препарата – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому, только обеспечивая защиту прав на интеллектуальную собственность, можно стимулировать дальнейшие исследования и разработки. Компании-разработчики инвестируют в создание препарата огромные средства, поэтому всячески пытаются защитить свою разработку и предоставить пациентам возможность лечиться инновационными препаратами. Запатентованный препарат – изобретение, которое отвечает всем критериям патентоспособности: промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. «Сломать» его не так-то просто. Но желающие есть, поэтому все громче звучат предложения внести изменения в патентное законодательство фармацевтической отрасли. Так, в начале февраля Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что в первую очередь необходимо решить проблему «вечнозеленых патентов» на лекарства и компоненты, которые в основном принадлежат крупным западным компаниям, которые получают патент на оригинальное вещество, а после этого патентуют лекарственный препарат на его основе, изменяя лишь дозировку. Из-за этого отечественные компании якобы не могут производить дешевые аналоги инновационных препаратов. Сомнительное утверждение. Ведь и российские компании – разработчики инновационных препаратов тоже сталкиваются с патентными спорами.

Срок патентной защиты составляет 20 лет, из них 13 – занимают клинические исследования. Для возврата инвестиций остается менее 10 лет, поэтому так важна защита интеллектуальных прав в фармацевтической отрасли.

Значение патентной защиты инновационных социально значимых препаратов для России

В 2021 году исполняется 40 лет с момента введения полноценной патентной защиты для фармацевтических продуктов на территории РФ. Патент – гарантия для инноваторов и инвесторов, защищающая исключительные права на производство и вывод на рынок препарата.

Путь от момента открытия молекулы до аптечной полки занимает от 10 до 15 лет. Это сложный и затратный процесс. Инноваторы вкладывают в разработку препарата сотни миллионов долларов.

На начальном этапе тестируется более 10 тыс. молекул, 99% новых молекул не проходят доклинические испытания. 80% из оставшегося 1% не проходят клинические исследования, стоимость которых доходит до 65% стоимости лекарственного препарата. Эти цифры говорят о том, насколько непросто изобрести и доставить пациенту новое лекарство.

Инновационные лекарства, перед тем как выйти на рынок, прошли испытания на различных группах пациентов и доказали, что работают. Патент защищает разработку от нежелательных копий и дает возможность окупить вложения. После истечения срока действия патента на оригинальный препарат его можно копировать, производить дженерики. Они проходят меньшее количество исследований, так как должны только доказать свою эквивалентность оригинальному препарату. Цена на оригинальные препараты обычно выше, чем на копии.

Последние шесть лет в стране наблюдается рост числа возражений против охраны прав обладателей патентов, полученных от Роспатента. Но судебные споры доказывают, что Роспатент самым тщательным образом рассматривает обращения и выносит объективные решения, основываясь на критериях, которые соответствуют законодательству РФ.

Оригиналы vs биосимиляры

В случае с биологическими препаратами их «дженерические» копии называются биосимилярами, а не дженериками, как у препаратов химического синтеза. Почему? Это более сложные молекулы, которые невозможно скопировать на 100%, поэтому и говорят, что биосимиляры не идентичны оригинальным биологическим препаратам, а биоподобны. Инсулины, препараты для лечения сахарного диабета 1 и 2 типов, – это биологические молекулы. Так, у оригинальных инсулинов, таких как инсулин гларгин и инсулин лизпро, существуют более дешевые аналоги, или биосимиляры, в том числе и российского производства.

В конце прошлого года разгорелась широкая общественная дискуссия по поводу активного импортозамещения и массового переключения с оригинальных инсулинов на биосимиляры, а иногда и необоснованного переключения с одного инсулина на другой без медицинских показаний.

Чем опасно массовое немедицинское переключение с одного инсулина на другой?

В настоящий момент в социальных сетях отчетливо отмечается тренд по нарастающим жалобам со стороны пациентов о немедицинском переключении с одного инсулина на другой. Многолетние усилия пациентов и врачей, направленные на подбор терапии, коррекцию образа жизни и питания, сейчас находятся под угрозой, так как необоснованный перевод с одной терапии на другую отбрасывает пациентов на несколько шагов назад. Так как препарат пациенты получают бесплатно, повлиять на выбор терапии они никак не могут и зависят не от выбора врача, а от региональной закупки. И получается, что каждый раз, когда закупается новый инсулин, со стороны врача заново требуется подбор, корректировка дозы и тщательный метаболический контроль, иногда и в условиях стационара, что приводит к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, которая в условиях пандемии и так работает на износ. Если этого не сделать, пациент не достигнет целевых показателей уровня сахара, возможно развитие серьезных осложнений.

Кроме того, в период пандемии COVID-19 именно люди, страдающие диабетом, особенно уязвимы. Если они не держат под контролем свой диабет, врачи называют это состояние декомпенсацией, то у них выше риск более серьезного течения инфекции вплоть до летальных исходов.

Пациенты с сахарным диабетом и ожирением тяжело переносят COVID-19. Заболевание делает организм более уязвимым перед вирусом. Снижается сопротивляемость организма – возникает риск осложнений с трагическими последствиями.

В медицинской практике перевод с одного инсулина на другой не редкость. Однако до сих пор нет исследований, оценивающих многократную смену одного инсулина другим, даже в рамках одного международного непатентованного названия. Известно, что в случае перевода пациента с одного инсулина на другой с подтвержденной взаимозаменяемостью не требуется частого самоконтроля уровня глюкозы, обучения пациента и коррекции дозы вновь назначенного препарата. А смена одного инсулина на другой, не взаимозаменяемый, должна осуществляться по медицинским показаниям и под строгим наблюдением врача. В это время нужно точно рассчитать дозу и обучить пациента, кроме того, диабетику необходимо часто контролировать уровень глюкозы, внимательно следить за состоянием здоровья и в случае проявления нежелательных реакций срочно обращаться к врачу.

Замена инсулина на другой без медицинских показаний и без контроля врача может представлять серьезную угрозу. Лечение тем или иным препаратом для контроля сахарного диабета назначает только врач. Важно, чтобы пациент мог получить именно тот препарат, который ему назначен врачом.