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В мире19 апреля 2021 16:11

Фиктивный ремонт: Прокуратура арестовала автомобильный мост

Несмотря на реконструкцию год назад, передвигаться по нему было опасно
Евгений СУЧКОВ
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Конфискация муниципального имущества была произведена по распоряжению прокуратуры

Конфискация муниципального имущества была произведена по распоряжению прокуратуры

Небольшой городок Мелито-ди-Порто-Сальво в итальянской Калабрии крайне редко попадает в новостные сводки даже региональных СМИ. Но буквально на днях крохотная коммуна из 11 тысяч обитателей прогремела на всю страну.

В начале апреля местное отделение Финансовой Гвардии, как сообщает агентство «ANSA», арестовало целый стометровый автомобильный мост. Конфискация муниципального имущества была произведена по распоряжению прокуратуры.

В ходе проведенного по жалобам местных жителей расследования выяснилось, что трехпролетный виадук находится в плачевном состоянии, и по нему опасно передвигаться не то что на автомобиле, но даже и пешком. И это несмотря на проведенную в 2020 году капитальную реконструкцию сооружения. Ремонт моста, судя по всему, был проведен только на бумаге, а реальными были только перечисленные подрядчикам деньги.

На опубликованных Фингвардией кадрах видно, что бракоделы просто наляпали цемента на нижнюю поверхность моста. «Штукатурка» в итоге обвалилась, а под ней так и осталась старая, местами насквозь проржавевшая, арматура несущих конструкций.

В муниципалитете о проблеме знали, но предпочитали закрывать на нее глаза, поскольку аварийная переправа была одной из ключевых транспортных артерий городка. В итоге, чтобы избежать трагедии, и потребовалось вмешательство правоохранителей, перекрывших и опечатавших смертельно опасный объект. Теперь прокурорам предстоит куда более сложная задача — найти конкретных должностных лиц, подписавших фиктивные ведомости.

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