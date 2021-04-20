5 причин купить наушники HUAWEI FreeBuds 4i

Еще неясно, чья песня станет главным хитом этого лета, но уже появились наушники, в которых будет удобно слушать весь плейлист-2021. В Россию едет новый продвинутый девайс от HUAWEI – беспроводные наушники FreeBuds 4i. Они произвели настоящий фурор в Китае, где за первые сутки продаж пользователи смели с прилавков 160 000 пар наушников. И это говорит о том, что создатели нашли новую точку баланса между хорошим звуком и разумной ценой.

Итак, 20 апреля в России стартует предзаказ на HUAWEI FreeBuds 4i, а уже 29 апреля наушники поступят в открытую продажу. Почему на них стоит обратить внимание? Инженеры наделили FreeBuds 4i характеристиками, как у флагманских моделей: это классный чистый звук, эффективная система шумоподавления, стильный дизайн, мощная батарея и быстрая зарядка. Но при этом рекомендованную розничную цену смело можно назвать демократичной – она составляет 7990 рублей. Давайте рассмотрим пять причин, которые делают HUAWEI FreeBuds 4i главным аксессуаром для частых созвонов, видеоконференций, учебы и прослушивания музыки.

1. Режим активного шумоподавления

Теперь вы можете слушать музыку в вагоне метро, на шумной улице или в многолюдном офисе. Потому что как только вы надеваете эти наушники, то попадаете в вакуум музыкального космоса. Микрофоны, встроенные в HUAWEI FreeBuds 4i, распознают посторонние шумы и гасят их с помощью генерации встречных звуковых волн. Так работает активное шумоподавление. Вы слышите только кристально чистое аудио музыкальных дорожек. Но есть и режим прозрачности – на случай, если захотите остаться на связи с окружающим миром.

Во время видеоконференции или телефонного разговора микрофоны выделяют ваш голос на фоне всего остального, чтобы собеседник не пропустил ни слова. Так же отчетливо вы будете слышать и его: акустика HUAWEI FreeBuds 4i работает, как в Большом театре. Если раньше мне приходилось выставлять громкость едва ли не на полную мощность, то теперь не надо прислушиваться.

2. Мощная батарея

При включенном режиме шумоподавления одной зарядки HUAWEI FreeBuds 4i хватает на 7,5 часа прослушивания музыки и на 5,5 часа – в режиме телефонного разговора. Если вы не используете “шумодав”, то батареи хватит на 10 часов музыки и на 6,5 часа созвонов. Ну, а если вы носите наушники в зарядном кейсе, то время автономной работы в режиме прослушивания музыки увеличивается до 22 часов.

И да, HUAWEI FreeBuds 4i поддерживают быструю зарядку. Если вы забыли зарядить наушники, достаточно перед выходом подержать их на зарядке 10 минут, чтобы слушать музыку непрерывно в течение 4 часов.

3. Кристально чистый звук

Объемное чистое звучание в широком диапазоне обеспечивает мощная и гибкая мембрана из полимерного композита “PEEK+PU”. Крупный 10-мм динамический драйвер с увеличенной амплитудой делает делает басы еще более глубокими. Наушники поддерживают передовой стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.2. Это важно для бесперебойной, плавной и быстрой передачи сигнала. Кроме того, такая технология позволяет существенно экономить заряд батареи и – что тоже приятно – вы получаете свободу передвижений и можете отойти от источника звука на большое расстояние, при этом не потеряв сигнал.

4. Комфорт и стиль

Сами наушники практически невесомы – каждый по 5,5 грамма, то есть легче, например, вишенки. Благодаря оптимальной форме они удобно сидят и почти не ощущаются в ушах, даже если слушаешь музыку целый день. Зарядный футляр, внутрь которого удобно примагничиваются наушники, тоже миниатюрный – его вес 36,5 грамм. Он легко помещается в передний карман джинсов.

Что до цветов, то в России появятся наушники трех стильных оттенков – керамический белый, угольный черный и красный.

5. Удобные настройки

Со смартфонами HUAWEI, где фирменный интерфейс версии EMUI 10 и выше, HUAWEI FreeBuds 4i сопрягаются автоматически. Достаточно открыть кейс с наушниками, поднести его к телефону с включенным Bluetooth, и запрос на соединение мгновенно высветится на экране – не надо возиться с подключением. Это одно из преимуществ единой экосистемы гаджетов HUAWEI.

Ставить песню на паузу, управлять режимом шумоподавления и принимать звонки можно прямо с HUAWEI FreeBuds 4i. Для этого нужно дважды “кликнуть” по верхушке наушника или зажать его пальцами.

Рекомендованная розничная цена для наушников в России – 7 990 рублей.