На ВДНХ пройдет конференция об организации мероприятий в новых условиях

На конференции партнеры и экспоненты смогут провести публичную презентацию своих технологий, продуктов и услуг

Уже в конце этой недели, 23 апреля на площадке ВДНХ в павильоне 55 состоится конференция «Организация событий. Новая нормальность», посвященная вопросам функционирования событийной сферы в условиях новой реальности. Организатором выступит Фонд Росконгресс.

На конференции партнеры и экспоненты смогут провести публичную презентацию своих технологий, продуктов и услуг.

Также в формате открытого лектория пройдут мастер-классы EVENT LAB по специализированным темам. Мария Синдинская, руководитель направления Коммерсантъ конференции, Мария Кругликова, руководитель отдела маркетинга компании «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл» и Руслан Бондаренко, основатель сообщества деловых ведущих «TOP Moderator» обсудят лайфхаки по проведению международных мероприятий в условиях ограничений. Алия Кешишьян, руководитель отдела информации и коммуникации Проекта 111 поделится взглядом каковы тренды и правила работы с мерчем в новой реальности, а Наталья Пожилова, старший юрист компании «EVENT-ЮРИСТЫ» расскажет про правовые аспекты отмены и переноса мероприятий в условиях пандемии.

Все мастер-классы, как и основные сессии Конференции будут доступны для зарегистрированных участников в личном кабинете.

Онлайн участие в конференции с доступом к просмотру трансляций всех сессий, мастер-классов и презентаций будет возможно на безвозмездной основе.

Чтобы принять участие в Конференции офлайн в качестве участника необходимо зарегистрироваться на сайт: forumoffline.ru.

Регистрация представителей СМИ проходит по 22 апреля 2021 года и доступна по ссылке: reg.forumoffline.ru