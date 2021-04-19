Земляне впервые запустили на Марсе вертолёт: Почему это важно

Задача дрона-вертолёта - поддержка миссии с воздуха, разведка местности, воздушная съёмка. Фото: NASA

О том, что пришельцы любят запускать в небе летательные аппараты, мы знаем из многочисленных рассказов очевидцев, которые наблюдали НЛО. Теперь мы получили наглядное, документальное и неоспоримое научное подтверждение этому. Случилось это чудо на Марсе, в роли пришельцев выступали представители человечества, а вместо летающей тарелки был запущен маленький вертолётик Ingenuity (“Изобретательность”). Вес его всего 1,8 килограмма. Он прибыл на Марс в феврале этого года вместе с новым марсоходом NASA с труднопроизносимым названием Perseverance (“Настойчивость”).

Исторический старт был назначен на 19 апреля и за экспериментом можно было наблюдать с помощью прямой трансляции из Центра управления Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA. Фото: NASA

Задача дрона-вертолёта - поддержка миссии с воздуха, разведка местности, воздушная съёмка. Но главное — доказать, что полёты на Марсе в принципе возможны. Потому что скептики утверждали, что на Красной планете нельзя использовать подъёмную силу крыла из-за того, что плотность атмосферы составляет меньше одного процента плотности земной атмосферы. Впрочем, и сила тяжести на Марсе тоже меньше: марсолёт “Изобретательность” на Земле весит 1,8 килограмма, а на Марсе всего 680 грамм.

Осторожность скептиков была отчасти вознаграждена - изначально полёт планировался на 11 апреля, но с первого раза вертолётик не смог взлететь. Во время подготовки к первому тестовому полёту на этапе раскрутки винтов был обнаружен программный сбой. Старт был перенесён, а команда инженеров на Земле занялась переустановкой программного обеспечения. Выяснилось, что изменение последовательности команд в полётной программе решит проблему. 16 апреля команда “Изобретательности” отрапортовала, что марсолёт успешно прошёл предполётный тест и полностью готов к работе.

На этот раз программа сработала без сбоев. Фото: NASA

Исторический старт был назначен на 19 апреля и за экспериментом можно было наблюдать с помощью прямой трансляции из Центра управления Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA.

На этот раз программа сработала без сбоев (напомним, что марсианским дроном невозможно управлять в режиме реального времени, он выполняет последовательность команд заранее присланную с Земли). Первыми пришли данные телеметрии, которые показали, что полёт состоялся. А затем NASA продемонстрировало фотографии полёта, сделанные с борта марсохода “Настойчивость”, который заранее занял удобную наблюдательную позицию. А вишенкой на торте стали снимки самого Ingenuity, сделанные во время набора высоты.

Первое полётное задание Ingenuity было предельно простым. Аппарат поднялся на высоту трёх метров, завис на какое-то время, а затем плавно опустился на поверхность. Общая продолжительность полёта составила около 40 секунд. Но это небольшое “движение вверх”, так же как и первый шаг астронавта на Луне, означает огромный шаг для всего человечества. Ведь это первый в истории управляемый полёт на другой планете.

Первое полётное задание Ingenuity было предельно простым. Фото: NASA

Тактико-технические характеристики марсолёта "Изобретательность":

Вес - 1,8 килограмма на Земле и 680 грамм на Марсе.

Максимальная дальность полёта - 300 метров.

Максимальная высота полёта - 5 метров.

Диаметр винтов - 1,2 метра.

Мощность двигателя - 350 Вт.

Максимальная продолжительность полёта - 90 секунд.

Оборудование - камера для навигации и камера высокого разрешения для фотосъёмки.