«Мы узнали, что рядом с нами были змеи». Пять простых выводов после создания футбольной Суперлиги в Европе

Месси рискует остаться вне футбола. Фото: REUTERS

Великая апрельская революция 2021 в европейском футболе рискует быстро сойти на нет. 12 команд объявили о том, что хотят создать Суперлигу. Но УЕФА и слышать не хочет о появлении «закрытой» Лиги в Европе. "КП" поясняет по пунктам все детали и подоплеку громкой истории.

ПРОБЛЕМА СУПЕРЛИГИ - САНКЦИИ УЕФА

Главная футбольная организация Европы уже высказалась об инициативе. В понедельник, 19 апреля, президент УЕФА Александр Чеферин сказал:

- Для дюжины, не хочу называть ее грязной, все упирается в деньги. Мы все против этого турнира. Девяносто процентов доходов УЕФА возвращает в футбол, а не только в элиту. УЕФА развивает футбол. Суперлига - это просто бизнес. Их интересуют только набитые карманы, а не футбольные ценности.

Более того, он сказал, что футболисты, которые решатся играть там, не будут допущены в свои сборные, а если захотят вернуться - только начиная с низших лиг. «Беглецам» максимально блокируют возможности. Чеферин ругается как может:

- Мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Я считаю, что клубы и игроки как можно скорее должны быть отстранены от всех наших соревнований, - сказал он, отметив, что юристы оценивают всю эту ситуацию.

Сложно представить мир, в котором Роналду нельзя играть за сборную Португалии. Но он может стать реальностью.

Фанаты "Ливерпуля" проводят акции протеста. Фото: REUTERS

ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ БУДЕТ СЛОЖНО ПРОДАТЬ ВСЕМ

С 2014 по 2019 годы каждое лето проводился Международный Кубок Чемпионов. На этот турнир, который играли благодаря американским инвестициям, приглашали всех, кто сейчас заявил о создании Суперлиги. Фактически, это и был прообраз будущего «монстра», которым пугают УЕФА.

Часто встречи проводились либо в США, либо в Азии — на родных землях инвесторов команд-бунтовщиков. Тогда, когда в Европе была глубокая ночь, либо же раннее утро. Так что даже если клубы и покинут национальные лиги, то перед ними станет выбор - либо они начинают играть на домашних стадионах в то время, в которое нужно для аудитории в США, либо же вовсе едут играть свой матч в эту страну.

Чаще всего матчи Лиги Чемпионов начинают в 21:00 местного времени. Разница Лондоном и Нью-Йорком - минус 5 часов, с Лос-Анджелесом - минус 8 часов. В Пекине же вовсе на 7 часов больше. В таких условиях продавать трансляции в Северную Америку и Азию так, чтобы там всем все нравилось, будет крайне проблематично. Как можно смотреть матч "Барселоны" в Пекине в 4 часа ночи или в Лос-Анджелесе час дня?

УЧАСТНИКИ СУПЕРЛИГИ ХОТЯТ РЕШИТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

По сути, нет ничего удивительного в том, что инициатива дала знать о себе сейчас. Из-за пандемии страдает весь мировой футбол, не получая доходов. И каждый из клубов, которые решились на такой шаг, страдают от проблем, которые давят на них. У всех есть своя "душевная боль".

«Ювентус» после серии побед в чемпионате Италии терпит крах в нынешнем сезоне, а Лигу Чемпионов команда не может выиграть, даже имея Роналду и Буффона в составе. "Интер" и "Милан" когда-то давно были великими и бились за трофеи, но сейчас за ними есть только капиталы зарубежных инвесторов, но не результаты.

"Реал" и "Барселона" в Испании играют хорошо, но в Европе - неважно, Лига Чемпионов этим командам не покорялась уже давно.

«Ливерпуль» после выигрыша Лиги Чемпионов весной 2019 года проваливает текущий сезон в АПЛ. «Арсенал» же еще до пандемии терял зрителей на своем 60-тысячном стадионе «Эмирейтс». Кого ни назови — любой клуб далек от идеала. И вот теперь, чтобы оставить в прошлом свои проблемы, 12 команд решили сделать такой турнир, где им будут платить деньги просто за то, что они такие классные.

"Манчестер Сити" никак не может выиграть Лигу Чемпионов. Фото: REUTERS

ОРГАНИЗАТОРЫ СУПЕРЛИГИ - ИДЕАЛИСТЫ БЕЗ ПРОГРАММЫ

У тех клубов, которые высказались о создании Суперлиги, нет ничего кроме красивых слов. В заявлении на официальном сайте «Ювентуса» беспощадно «палится контора»:

- В настоящее время клуб не может ни гарантировать, что проект будет реализован, ни точно спрогнозировать время старта турнира. Таким образом, клуб пока не имеет всех необходимых элементов для проведения подробного анализа влияния, которое Суперлига может оказать на финансы и экономику «Ювентуса».

Так что вот так - мы за все хорошее, против всего плохого. И еще у нас есть миллиарды долларов. Все, за этим больше ничего не стоит. Еще пример - главный тренер лондонского «Арсенала» сказал, что ни он, ни его игроки были не в курсе идеи с Суперлигой до вечера 18 апреля.

Наши уже выразили свое мнение. Президент РФС Александр Дюков отметил, что российские клубы не поддерживают инициативу по созданию Суперлиги. Кто бы что ни говорил.

- Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии; поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков; перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА, - отметил Дюков.

В "Манчестер Юнайтед" правят владельцы из США. Фото: REUTERS

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

После громкого заявления о создании Суперлиги в Европе, грядет битва. 12 команд с их деньгами будут давить на тех, кто против. И тот, кто дрогнет первым, одержит победу. Пока что «сепаратисты» в меньшинстве - вообще никто, кроме них не горит желанием уходить из УЕФА, ломая систему. Фанаты устраивают протесты.

Что будет дальше?

Первое. Если эта дюжина и вправду будет решительной, и пойдет своим путем, организовывая «закрытую лигу», то для нее нужны футболисты. Роналду и Месси придется переплачивать. А это - большие зарплаты для тех, кто есть в наличии, либо же где-то найти новых только для этой лиги, но тогда эти матчи никто смотреть не будет.

Второй вариант - дать задний ход и выбить себе больше финансовых бонусов. Но это заявление слишком разозлило чиновников УЕФА. И судя по заявлениям Чеферина, там хотят "мести".

Третий вариант - инвесторы Суперлиги могут рискнуть и вовсе «забрать» из Европы команды, уехав с ними, например, в США. Но пока в мире идет пандемия, проект с участием 12 клубов не сможет развиваться - коронавирусные ограничения не позволят в полной мере дать жизнь этому проекту.