Путин принял приглашение Байдена на саммит по климату

Pоссийский президент ответил на приглашение американского коллеги утвердительно Фото: REUTERS

Ещё в конце марта стало известно, что Джо Байден пригласил Владимира Путина на саммит по климату, который пройдет с 22 по 23 апреля. Мероприятие организуют в режиме онлайн.

Но только в этот понедельник, 19 апреля, выяснилось, что российский президент ответил на приглашение американского коллеги утвердительно.

Боле того - он выступит на этой заочной встрече мировых лидеров - всего их приглашено 40.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата".

Саммит собираются приурочить к Дню Земли (отмечался 20 марта.) Кроме Путина, пригласили лидеров Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.

Заявлен саммит «как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата», назначенной на ноябрь 2021-го.