"Что это за Орейра": пятая жена Евгения Петросяна неожиданно запела

Татьяна оставила ребенка с папой в Москве, а сама отправилась на курорт Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруга Евгения Петросяна много работает. Весь дом на ней, она - главная муза и помощница 75-летнего сатирика. Год назад Татьяна Брухунова впервые стала мамой чудесного сыночка Вагана. Конечно, девушка устает. Чтобы сменить обстановку, Татьяна оставила ребенка с папой в Москве, а сама отправилась на курорт.

Татьяна Брухунова показала, с кем отдыхает в Сочи. Пятая жена Евгения Петросяна не перестает впечатлять поклонников своими талантами. Она опубликовала в блоге небольшое видео, на котором неожиданно запела.

Компанию ей составила близкая подруга Александра Скобцова. Девушки дружат 15 лет. "Не стоит оценивать вокальные данные. Просто улыбнитесь вместе с нами!" - добавила 32-летняя муза юмориста в комментарии к видео.

В кадре приятельницы исполнили песню кота Матроскина из мультфильма "Зима в Простоквашино". Ролик они записали, пока сидели на набережной, наслаждаясь солнцем и морским воздухом.

Поклонники пришли в восторг при виде импровизированного дуэта. А некоторые отметили, что приятельница Брухуновой очень похожа на певицу Наталию Орейро. "Шикарно!", "Хорошо спели", "Душевно поете", "Браво-браво! Энергетика - огонь", "Лучше Пугачевой!", "Это ж моя любимая, я и на гитаре и на машинке строчить умею", "Что это за Орейра", "Молодцы девчоночки", - пишут фолловеры.

Отметим, супруга Петросяна известна своей любовью к необычным дизайнерским вещам. Образы инстадивы не оставляют равнодушными никого. Брухунова часто сталкивается с критикой в свой адрес. "«Бабушкин гардероб» - так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает «как правильно»", - делилась Татьяна.